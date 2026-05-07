県内有数の強豪ソフトテニス部福島県郡山市の磐越道で北越高校（新潟市中央区）男子ソフトテニス部の生徒２０人の乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突し、男子生徒（１７）が車外に投げ出されて死亡した事故で、同校の灰野正宏校長（６３）は６日、報道陣の取材に応じ、生徒の死を悼むとともに「亡くなったことは痛恨の極みであります」などと語った。灰野校長によると、マイクロバスには１年生が８人、２年生と３年生