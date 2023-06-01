今回の日本の為替介入に関してアナリストは以下のように分析している。 円ウォッチャーにとって、日本の大型連休中も注意を怠らなかったことは良い考えだった。過去数日間の円の急激な動きは介入に関する新たな憶測を掻き立てているが、原因を特定するのは時期尚早だという。 今週の動きは全般的に先週ほどは顕著ではなかった。先週については、為替介入があったと合理的に確信できるとしている。 市場のポ