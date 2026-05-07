子役の永尾柚乃さん（9）が6日、映画『ひつじ探偵団』公開直前イベントにお笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしこさん（35）とまひるさん（32）と登場。ステージで思わぬハプニングに見舞われました。映画『ひつじ探偵団』は、羊飼いのジョージが何者かに殺されてしまい、犯人を見つけ出すため羊たちが奮闘するミステリー作品。イベントでは、映画の内容にちなんで、本物の羊5頭もゲストとして登場しました。MCから、“今まで羊と仕