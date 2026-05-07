◇東都大学野球第4週第3日青学大10―1東洋大（2026年5月7日神宮）青学大は中1日でマウンドに立った今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・鈴木泰成投手（4年）がエースの貫禄を見せた。8回2/3を投げて3安打1失点。10奪三振でリーグトップとなる今季4勝目をマークし、史上初のリーグ7連覇へ、落とせない勝ち点の獲得に大きく貢献した。「今日はフォークが良かった。捕手に首を振って自分で決め球に選ぶくらい自信を持てま