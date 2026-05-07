JR東日本によりますと、中央線快速電車は午後4時6分頃に発生した西八王子駅構内での人身事故のため、東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時23分頃、運転を再開しました。ただ、ダイヤの乱れは続いていますので、最新の運行情報にご注意ください。