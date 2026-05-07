バンテリンドームで中日戦プロ野球、阪神の高橋遥人投手が6日、バンテリンドームでの中日戦で2安打完封勝利。今季4勝は全て完封で、防御率は驚異の0.21に。あまりの無双ぶりに、衝撃が走っている。阪神の30歳左腕が止まらない。中日打線に許した安打はわずか2で、10奪三振。今季早くも4度目の完封勝ちとした。3試合連続完封で、32イニング連続無失点に。防御率は驚異の0.21となった。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカ