育休中の「完璧すぎる夫」がしんどい。「体重が足りない」「時間だよ」限界の妻に、夫が返した『驚きの言葉』

家事育児に積極的な夫は嬉しいもの？ 筆者の知人Aさんは出産し育休中。夫のDさんも育休を取り、一緒に慣れない育児を頑張っているのですが……。家事育児も完璧にこなすDさんにAさんは不満を感じているそうです。Aさんは家事も育児も頑張ってくれる、一見理想的な夫のどこが不満なのでしょうか？

育休を取得し家事育児に積極的な夫

30代のAさんは第一子を出産し、ただいま育休中。現在は夫のDさんも一か月間の育休を取得してくれて、2人で慣れない育児を頑張っていました。

育休を取得しても全然育児をしてくれない夫もいると聞いたことがあったAさん。しかし、Dさんは家事にも育児にも積極的なタイプ。産後のAさんを気遣い、家事も育児も完璧にこなしてくれました。

AさんはそんなDさんのことを最初はありがたいと思っていたのですが、だんだんとそうは思えなくなってくるのでした。

完璧主義な夫

Dさんは完璧主義で、それは育児や家事にも発揮されました。

育児書も完璧に読み込み、育児についても育児書のようにこなしたいと考えています。

「ミルク10mlしか飲んでないよ。もうちょっと頑張って飲ませよう」

「もう昼寝をさせた方がいい時間だ。寝かしつけてくるよ」

「体重の増加が足りてないんだよなあ」

子どもの成長について、Aさんよりも勉強しているDさん。知識をつけてくれたのはありがたいのですが、すべてをマニュアル通りにしようとするので、Aさんは「正解」を押し付けられているようでつらくなってしまいました。