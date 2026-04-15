記事ポイントアスクルの「いい明日がくる展」は、無料で商品を見て、触れて、試せる体験型イベントです。六本木ヒルズアリーナでは、63社・105シリーズの商品を6つのテーマで比較できます。クイズラリーやワークショップでは、仕事やくらしに取り入れやすい選択肢に出会えます。 アスクルは、通販で扱う商品を実際に体験できるイベント「いい明日がくる展」を六本木ヒルズアリーナで開催します。「いい明日がくる展」は、仕事