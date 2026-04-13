クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、一般医療機器届出済（届出番号：11B1X10025097501）のリカバリーウェアの新ライン「HOGUSU（ホグス）」を4月10日から発売した。HOGUSUは、独自に開発された特殊繊維によって、血行を促進し、筋肉のコリの緩和や疲労回復をサポートする、忙しい現代人に向けたリカバリーウェア。ブランドサイトでは、企業の健康経営や人材パフォーマンス向上支援にも携わる角