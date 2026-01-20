ノルディックスキー・ジャンプで2022年北京オリンピック金メダリストの小林陵侑選手が19日、都内で記者会見に出席。ミラノ・コルティナオリンピック前に日本や海外メディアの取材に応じました。

2位に入った18日のワールドカップ札幌大会から一夜明け、黒のスーツ姿で出席。目前に迫るオリンピックへ向けて、「オリンピックという場でビッグフライトをみせて会場をわかせるという目標でやっている。そうすればおのずとメダルもついてくる」と話しました。

この日は海外メディアの記者も多く出席。ライバルの存在について聞かれ、「ジャンプはすごく難しい競技、その日どんなことが起こるか分からない。最大のライバルは自分自身。自分のパフォーマンス、もしくはそれ以上ができたらメダルのチャンスがある」と返答します。

さらにオリンピック王者である小林選手に他の選手へアドバイスするとしたらと聞かれると、「食事もトレーニングも普段の生活の流れが競技に直結する。そんなに追い込めとかアドバイスはしないが、飛ぶために生きろって思います」と競技への思いを語りました。

迫る大舞台。前回はノーマルヒルで金、ラージヒルで銀、団体は2種目いずれも入賞でした。「オリンピックって場所は吸収できることが大きい。経験あるからとかは考えていなくて、自分も何かを得にいく。そういう気持ちでチーム全体でいけたら」と戦いを見据えています。