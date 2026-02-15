悔し涙を流した二階堂は「次は金」と前を向いた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキージャンプの男子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が2月14日に行われ、二階堂蓮が銀メダルを獲得した。今大会、二階堂は個人ノーマルヒルと混合団体の銅メダルに続き、3つ目のメダル獲得となった。【写真】「撮るのもとても上手」二階堂蓮が撮影した“1枚”をチェック1本目、140メートルの飛距離を記録しト