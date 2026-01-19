意外と知らない“工場勤務”が貯金に最適なワケ「きつい・給料が安い」はもう古い？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
工場・期間工の転職情報を発信するYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場勤務】実は一番お金が貯まる仕事？多くの人が勘違いしてます」と題した動画を公開。「きつい」「ストレスで散財しそう」といったイメージを持たれがちな工場勤務が、実は貯金に適した仕事である理由を工場転職のプロであるケンシロウ氏が解説した。
動画の冒頭、ケンシロウ氏は「工場勤務で貯金できるというのはガチの本当です」と断言。多くの人が工場勤務を始める理由として「一番大きく挙げられるのがお金面」だとし、その背景にある5つの理由をランキング形式で紹介した。
第5位は「寮費が無料or激安」であること。ケンシロウ氏は「衣・食・住の『住』は一番高い」と述べ、家賃という大きな固定費を削減できるインパクトは絶大だと説明。年間60万円から100万円近くの差が生まれる可能性を指摘した。
第4位は「手当込みで稼げる」点。工場勤務は基本給や時給が高い傾向にあるが、それに加えて夜勤手当や残業手当がつくことで「時給3,000円を超えてくる」こともあるという。高い給与水準が貯金の基盤となるとした。
第3位は「人付き合いが少なく出費が減る」こと。地元を離れて働く人が多く、また近年の労働環境の変化から飲み会なども強制されにくいため、交際費などの出費が自然と抑えられると解説した。
第2位は「収入が安定していて読みやすい」点。「工場は基本的に“計画ベース”」で生産を行うため、飲食業のように繁忙期や閑散期による収入の大きな変動が少ない。これにより、安定した収入を見越した貯金計画が立てやすいというメリットがある。
そして第1位は「仕事が途切れにくい」こと。日本の製造業は慢性的な人手不足であり、さらに世界市場の拡大に伴い生産需要も伸び続けているため、仕事がなくなるリスクが低い。ケンシロウ氏は、ロボット化が進んでも労働者の負担は減る傾向にあり、安定して働き続けられる環境だと語った。
動画の最後で、ケンシロウ氏は工場勤務が計画的に貯金をしやすい仕事であると改めて強調。目標を達成するために、工場勤務という選択肢を検討する価値があると締めくくった。
動画の冒頭、ケンシロウ氏は「工場勤務で貯金できるというのはガチの本当です」と断言。多くの人が工場勤務を始める理由として「一番大きく挙げられるのがお金面」だとし、その背景にある5つの理由をランキング形式で紹介した。
第5位は「寮費が無料or激安」であること。ケンシロウ氏は「衣・食・住の『住』は一番高い」と述べ、家賃という大きな固定費を削減できるインパクトは絶大だと説明。年間60万円から100万円近くの差が生まれる可能性を指摘した。
第4位は「手当込みで稼げる」点。工場勤務は基本給や時給が高い傾向にあるが、それに加えて夜勤手当や残業手当がつくことで「時給3,000円を超えてくる」こともあるという。高い給与水準が貯金の基盤となるとした。
第3位は「人付き合いが少なく出費が減る」こと。地元を離れて働く人が多く、また近年の労働環境の変化から飲み会なども強制されにくいため、交際費などの出費が自然と抑えられると解説した。
第2位は「収入が安定していて読みやすい」点。「工場は基本的に“計画ベース”」で生産を行うため、飲食業のように繁忙期や閑散期による収入の大きな変動が少ない。これにより、安定した収入を見越した貯金計画が立てやすいというメリットがある。
そして第1位は「仕事が途切れにくい」こと。日本の製造業は慢性的な人手不足であり、さらに世界市場の拡大に伴い生産需要も伸び続けているため、仕事がなくなるリスクが低い。ケンシロウ氏は、ロボット化が進んでも労働者の負担は減る傾向にあり、安定して働き続けられる環境だと語った。
動画の最後で、ケンシロウ氏は工場勤務が計画的に貯金をしやすい仕事であると改めて強調。目標を達成するために、工場勤務という選択肢を検討する価値があると締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
工場勤務で辞める理由は「ぶっちゃけ“人”なんです」作業内容より深刻な人間関係の現実を激白
意外と知らない工場夜勤のメリット5選 給料アップだけじゃない、元トヨタ期間工が語る「夜働く」本当の価値
「夜勤はどれも同じ」は大きな間違い！工場転職のプロが明かす、本当に“きつい”勤務時間ランキング
チャンネル情報
「即日転職をしたい...」「入寮して節約したい!!」というご希望の方から「工場勤務ってどんな感じ?」という方までが、工場の転職についてさらに知識を深められるチャンネルを目指しています。僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています！