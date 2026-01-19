¥½¥·¥¨¥À´ÆÆÄ¡¢Éé½ý¤Îµ×ÊÝ¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¿¼¹ï¤Ê¶ÚÆù¤ÎÂ»½ý¡×¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬1·î18Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾24Ê¬¤Ëº¸Â¤ÎÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ì¤ºÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¿·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¿¼¹ï¤Ê¶ÚÆù¤ÎÂ»½ý¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ºÝ¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¼Ç¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡£Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆÆ±24Ê¬¤Ë¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡×¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆùÎ¥¤ì¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ëÌÀ¤é¤«¤ÊÄË¤ß¤ò´¶¤¸¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£µ×ÊÝ¤Ï13Æü¤Î¹ñ²¦ÇÕ4²óÀï¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤Ç¤â120Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤Ïµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë½Å¤¯¡¢¿¼¹ï¤Ê¶ÚÆù¤ÎÂ»½ý¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤Î¥Ã¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Îµ×ÊÝ¤Ï¥Ð¥ë¥µÁê¼ê¤Ë¤âÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾32Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¥¡¼¥×¤·¡¢DF¤ò2¿Í°ú¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎMF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥°¥¨¥Ç¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï2-1¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ñ±óÀ¬¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤òÍ½Äê¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤ÐWÇÕ¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Å±À¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë