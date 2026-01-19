この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

佐賀新聞社長、中尾清一郎が語るオールドメディアの黄昏「自分たちの影響力がないと日々実感している」その知られざる背景

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「佐賀新聞社長、#中尾清一郎 さんに聞く、高市早苗総理の突然の解散と、オールドメディアのこと。」と題した動画を公開。ゲスト出演した佐賀新聞社長の中尾清一郎氏が、高市総理（動画内の架空設定）の解散総選挙を巡るオールドメディアの報道姿勢を「ダブルスタンダードだ」と厳しく批判し、その背景にある構造的な問題を解説した。



動画の冒頭で中尾氏は、高市総理の高い支持率に対し、旧来のメディアが「いらだっているのがわかります？」と指摘。自身らがどれだけ批判的な報道をしても世論が動かない現状に「なんでこの高市みたいなやつの支持率が高いんだ」と苛立ちを募らせていると分析した。その根底には、かつてのように世論を動かせなくなったメディアが「自分たちの影響力がないんだということを日々実感している」ことへの焦りがあると語る。



さらに中尾氏は、メディアが今回の解散を「大義なき解散」と批判していることについて、明確な「ダブルスタンダードだ」と断じた。過去の自民党政権による解散では「死んだふり解散」や「バカヤロー解散」といったものまであったにもかかわらず、当時は「伝家の宝刀を抜く」などと報じていたと指摘し、報道姿勢に一貫性がないと批判した。



選挙の行方については、メディアの予測は「大外れするか大当りするか」両極端になるとの見方を示した上で、自身は「ある程度勝つと思います、自民が」と予測。ただし、それは国全体の議席数の話であり、地方に目を向けると様相は異なると警告する。公明党の支援が得られない選挙区では「自民の現職が全滅する」可能性も十分にあるとし、国全体の議席数だけではなく、各選挙区で何が起きているかという「二重の見方」で選挙結果を分析する必要があると提言して締めくくった。