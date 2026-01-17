「りそなグループB.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」スキルズチャレンジ・3ポイントコンテスト・ダンクコンテストまとめ
「りそなグループB.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」DAY2がハピネスアリーナで開幕しました。DAY2ではドリブル、パス、シュートの正確性と速さを競う『スキルズチャレンジ』、5カ所からの3ポイントシュートの成功本数を競う『3ポイントコンテスト』、ダンクのインパクトや美しさを競う『ダンクコンテスト』の3種のコンテストが行われました。
出場選手6名が登場！
レバンガ北海道 U18／西村 優真
トップバッターは北海道U18からの挑戦者！
北海道U18#9 西村 優真@levangakousiki
千葉ジェッツ／瀬川 琉久
ハートが強すぎる千葉ジェッツ末っ子❤️🔥
千葉J#5 瀬川 琉久@CHIBAJETS
越谷アルファーズ／池田 祐一
練習生から6年、ついにオールスターの舞台へ🌟
越谷#12 池田 祐一 @KoshigayaAlphas
川崎ブレイブサンダース／岡田 大河
ヨーロッパ仕込みのニュースター🇪🇸
川崎#55 岡田 大河@brave_thunders
千葉ジェッツ／富樫勇樹
ノーミスで驚異の記録が出ました...😱
千葉J#2 富樫 勇樹@YukiTogashi @CHIBAJETS
川崎ブレイブサンダース／篠山 竜青
ラストは富樫の壁に挑む前回王者👑
川崎#7 篠山 竜青@shinoyama7 @brave_thunders
華麗なプレーを見せてくれた選手たちの頂点に立ったのは富樫勇樹選手でした！
出場選手5名が登場！
滋賀レイクス U18／梶原 悠真
ユースチームから出場するのはこの男！
滋賀U18#15 梶原 悠真 @shigalakestars
川崎ブレイブサンダース／篠山 竜青
👌MINERVA 3POINT CONTEST👌今季3Pシュートが好調な篠山が挑戦！
出場選手5名が登場！
川崎#7 篠山 竜青 @shinoyama7 @brave_thunders
レバンガ北海道／富永 啓生
ついにこの男が登場。
北海道#30 富永 啓生 @KeiseiTominaga @levangakousiki
佐賀バルーナーズ／金丸 晃輔
3年ぶりに帰ってきた3ポイントマシーン🤖
佐賀#14 金丸 晃輔@SagaBallooners
宇都宮ブレックス／比江島 慎
2連覇中の比江島が登場！
宇都宮#6 比江島 慎 @mako6hieji @utsunomiyabrex
富永選手と金丸選手が19点で同点で2回目のチャレンジ！
富永啓生vs金丸晃輔
決勝は金丸選手が勝利しました。【(C)B.LEAGUE】 DUNK CONTEST
出場選手4名が登場！
群馬クレインサンダーズ／佐藤 誠人
大学4年間をダンクにささげた男が挑む🔥
群馬#14 佐藤 誠人@gunmacrane3ders
ファイティングイーグルス名古屋／須藤 タイレル拓
若きダンクモンスターが登場🦖
FE名古屋#6 須藤 タイレル拓@takutyrell46 @FE_758
ファイティングイーグルス名古屋／フランシス・ロペス
大学時代のニックネームは"レブロン"💪
FE名古屋#20 フランシス・ロペス@FE_758
鹿児島レブナイズ／アンソニー・ゲインズ・ジュニア
ラストは鹿児島レブナイズ アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手！ 強烈な飛躍からのダンクで優勝を勝ち取りました！【(C)B.LEAGUE】