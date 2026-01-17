「りそなグループB.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」スキルズチャレンジ・3ポイントコンテスト・ダンクコンテストまとめ

「りそなグループB.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」DAY2がハピネスアリーナで開幕しました。DAY2ではドリブル、パス、シュートの正確性と速さを競う『スキルズチャレンジ』、5カ所からの3ポイントシュートの成功本数を競う『3ポイントコンテスト』、ダンクのインパクトや美しさを競う『ダンクコンテスト』の3種のコンテストが行われました。

レバンガ北海道 U18／西村 優真

千葉ジェッツ／瀬川 琉久

越谷アルファーズ／池田 祐一

川崎ブレイブサンダース／岡田 大河

千葉ジェッツ／富樫勇樹

川崎ブレイブサンダース／篠山 竜青

SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE

華麗なプレーを見せてくれた選手たちの頂点に立ったのは富樫勇樹選手でした！

滋賀レイクス U18／梶原 悠真

