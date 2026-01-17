「SixTONES」ジェシー(29)が17日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。SixTONES結成前に出演したドラマで、スタッフから大激怒されたことを明かした。

SixTONES結成前の2012年、6人は同年放送の日本テレビ系ドラマ「私立バカレア高校」にそろって出演。放送では当時の思い出話に花を咲かせていたところ、メンバーの郄地優吾が、「1番覚えているのは、ジェシーがセリフを噛んで止まっちゃった。そうしたら助監督が“自分でカットかけてるんじゃねえ！”って怒っちゃって。(ジェシーが)すごいウルウルしちゃっていて…」と明かした。

ジェシーは「職員室で言い合うシーンで噛んじゃって。“すいません”って言ったら“止めんじゃねえ！”って」と、物凄い剣幕で怒鳴られたと明かしていた。

当時は演技のレッスンなども受けていなかったというが、ジェシーは「みんなで滑舌のレッスンを受けた」と回想。しかし、高地に「それで噛んでるんでしょ？」とツッコまれ、「わはは！」と大爆笑していた。