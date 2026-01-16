¤³¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Þ¤ë¤Ç¼ÂÊªÂç¥Á¥ç¥íQ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÖBaby R32¡×¡ª¡¡GT-R¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥º¥¡¦¥Ä¥¤¥ó¤¬Íè¾ì¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÅ£¤Å¤±¡ÚÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Û
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£HARDCORE TOKYO¡ßTRAµþÅÔ¤¬ºî¤Ã¤¿¡ÖBaby R32¡×¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿
¢£¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ï¥¹¥º¥¤Î¥Ä¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤Û¤Ü¥ï¥ó¥ª¥ÕÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥ç¥íQ¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ÂÊªÂç¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤À
¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ
¡¡º£²ó¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¿´·ìÃí¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤Æ¤â1Æü¤Ç¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂæ¿ô¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥¢¥ì¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥³¥ì¤â¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¤ÎÃ¼¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶áÉÕ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤¤¥Á¥ç¥íQ!?¡×¤È¸ýÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡¢¶¯¤¯²¡¤·¤¿¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´Ý¡¹¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¡ÖHARDCORE TOKYO¡Ê¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤È¡ÖTRAµþÅÔ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖBaby R32¡×¡£TRAµþÅÔ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖROCKET BUNNY¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ë¡¼¡Ë¡×¤ä¡ÖPANDEM¡Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥à¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Î»°±º»á¤Î¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¥ï¥¤¥É¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³°Áõ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÅÇÉ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¥µ¥à¥é¥¤Åª¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤´¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯ÍÑ¤Î¡ÖLOTUS BUNNY 02¡Ê¥í¡¼¥¿¥¹¥Ð¥Ë¡¼¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢PANDEM¥·¥ê¡¼¥º¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¼Ö¤ò¿ôÂæÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖBaby R32¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎTRAµþÅÔ¤Î¥³¥ÞÆâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»°±º»á¤ÈHARDCORE TOKYO¤ÎJUN»á¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï»°±º»á¤ÈJUN»á¤ÎÆü¾ïÅª²ñÏÃ¤«¤é¤Ç¡¢¥Á¥ç¥íQ¤ä¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥á¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¥ª¥â¥·¥í¤¤¤Í¡¢¤È¤¤¤¦·Ú¤¯È¯¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢»°±º»á¤ÎÇ¾Æâ¤ÇÅ¾¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥¿¥Á¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤¡¢»î¤·¤Ë3D¥Ç¡¼¥¿¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤é¡¢¡Ö¤³¤ìÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ª¥â¥Á¥ã¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¹¥º¥¡¦¥Ä¥¤¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÕÀ½ºî
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤È¥É¥¢¤Ë¥Ä¥¤¥ó¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤°¤ë¤Ã¤È¥ï¥ó¥ª¥Õ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï¤»¼°¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥Ï¡¼¥É¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÂ¤·Á¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ROCKET BUNNY¤äPANDEM¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄÌ¤¸¤ë¹½Â¤¤È°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥«¥Ë¥º¥àÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥ä¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î±ü¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁõÃÖ¤Ë¡ÖAIRMEXT¡×¤Î¥í¥´¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥¨¥¢¥µ¥¹¤òÁõÈ÷¡£¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ÊÁö¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼Ö¹â¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤«¤é¥«¡¼¥È´¶³Ð¤Î¾®·Â¥µ¥¤¥º¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï15¥¤¥ó¥Á¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡¦¥¨¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥¯¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¤¹¤´Ö¤«¤é¹âÀÇ½¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¥·¥Ð¥¿¥¤¥ä¤ÎRYDANZ REVIMAX R23¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËR32¤ÎÎ®ÍÑ²Ã¹©ÉÊ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤â¥ï¥ó¥ª¥ÕÀ½ºî¤Î¤è¤¦¤À¡£¥ê¥ä¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤â¡¢R32¤Î°õ¾Ý¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¹½À®¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ê¥·¥§¥¤¥×¤¬ÆÃÄ§¤Î32GT-R¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î°õ¾Ý¤ò¤¦¤Þ¤¯Íî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬»°±º»á¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬Æþ¤êÁÈ¤à¥ê¥ä¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼Éô¤Î¥Á¥ê¤Î¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤ÏÄÌ¾ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Î¥Ï¥º¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÃ»´ü´Ö¤ÎÆÍ´Ó¹©»ö¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£