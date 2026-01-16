¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¿ô½µ´Ö¡×¥Ð¥¶¡¼¥ë¾¦¿Í¤Î¥Ç¥â»Ù±ç¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÂÎÀ©Êø²õ¤Î¸½¼ÂÌ£
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ÚÀ¤³¦·ÐºÑ¾ðÊó¡Û¥â¥ÏP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥¤¥é¥ó¡Û»à¼Ô2000¿Í¤È¤ÎÊóÆ»¤â¡ª¥Ð¥¶¡¼¥ë¾¦¿Í¤¬¥Ç¥â»Ù±ç¤Î°ÕÌ£¡ªº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£·ã²½¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»ËÅª¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¾¦¿Í¡×¤¬¥Ç¥â¤ò»Ù±ç¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò·ÐºÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥â¥ÏP»á¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¤Ç»à¼Ô¿ô¤¬2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡Ê¢¨¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÆ±ÌÁÅÞ¼ó¡Ë¤¬¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯¸¢¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¿ô½µ´Ö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£À¤³¦Åª¤Ë¸½ÂÎÀ©¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ï¡¢1978Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿°Ê¹ß¤Ç¡ÖºÇ¤âÉÔ°ÂÄê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ç¥â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤Î¿êÂà¤ä¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÇÈèÊÀ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Ê¤É¡¢Ê£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤òµó¤²¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Æ°¤¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥ÏP»á¤Ï¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¾¦¿Í¤¬¥Ç¥â¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥¶¡¼¥ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¡¶µ»ÜÀß¤ä¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¦³¹¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¾¦¿Í¤ÏÎò»ËÅª¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï1890Ç¯Âå¤Î¡Ö¥¿¥Ð¥³¡¦¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È±¿Æ°¡×¤ä¡¢¸½ÂÎÀ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿1978Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¶¡¼¥ë¤¬Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È»á¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤¬¥Ç¥â¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¥Ð¥¶¡¼¥ë¾¦¿Í¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï²áµî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¥â¥ÏP»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥ó·ÐºÑ¤ÏÀÐÌý»º¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¼ý±×¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¡Ö³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¡×¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÈà¤é¤¬¥Ç¥â¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¼«Í³¤Ê³èÆ°¤ÎÀ©¸Â¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬¼õ¤±·Ñ¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»á¤Ï¿äÂ¬¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·³»öÎÏ¤È·ÐºÑÎÏ¤ò°®¤ë³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÀ©¤¬´°Á´¤ËÊ¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¹¤ë¡£ºÇ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ò°ï¤é¤¹¤¿¤á¤ËºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
