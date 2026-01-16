ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡©¹¥¤¤Ê¿©»ö¡©¹¥¤¤Ê²»³Ú¡©¹¥¤¤Ê¿§¡©ÆüËÜ¤Î¤¢¤Îµå¾ì¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È°Õ³°¤Ê²óÅú¤â
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats¡×¤¬15Æü¡¢Instagram¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏæÆÊ¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Beats¤Ç¤Î¹¥¤¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¡©¹¥¤¤Êµå¼ï¤Ï¡©¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¼ÁÌä¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»î¹çÁ°¤Ë¤È¤ë¹¥¤¤Ê¿©»ö¤Ë¡ÖRiceball(¤ª¤Ë¤®¤ê)¡×¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹¥¤¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¡ÖMatsuhisa¡×¤ÈÃ¼Åª¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤È°ìÇï¤ª¤¯¼ÁÌä¤â¡£ËÜµòÃÏ°Ê³°¤Ç¹¥¤¤Êµå¾ì¤Ï¡©¤Ë¤Ï ¡ÖI think Tokyo Dome(Åìµþ¥É¡¼¥à¤«¤Ê)¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Îµå¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºòµ¨³«ËëÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ï1ÈÖÇº¤ß¡Ö¤¨¡Á¡¢¤ï¤«¤é¤ó¡ª I like a country song(¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥½¥ó¥°¤«¤Ê)¡×¤È¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£