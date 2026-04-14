16日メッツ戦に先発予定【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でのメッツ戦に4-0で完封勝利を飾った。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手は初回先頭の第1打席で、右肩付近に死球が直撃するアクシデントがあった。試合後、デーブ・ロバーツ監督が大谷について言及した。初回先頭、カウント2ストライクから、左腕ピーターソンの94マイル（約151.3キロ