½ÐÅçÁÈ¿¥¤ò³¤³°¤ËÀß¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×¡Ê±¿±ÄAoba-BBT¡Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈºäÅÄ¹¬¼ù»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆþÌç½ñ¡£ÀïÎ¬¤È¤Ï²¿¤«¡£ÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ë¡¢´ë¶È¤Ï²¿¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð±Ä¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÇº¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºäÅÄ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±½ñ¤Î»×ÁÛ¤ò¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î²ÝÂê¤Ø¤È°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö³¤³°¤Î½ÐÅç¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×
ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡½¡½º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¨Ä¾¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Þ¤º¡¢¤³¤Î°ãÏÂ´¶¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â·òÁ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÅçÁÈ¿¥¤Ï¡¢ÃÖ¤±¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËüÇ½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àß·×¤ò¸í¤ë¤È¡¢Ãµº÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Ä©Àï¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢µÕ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡ÖÊüÇ¤¡×¤È¤·¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÁ±°Õ¤Çµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Êý¸þÀ¤ä»È¤¨¤ë»ñ¸»¡¢°Õ»×·èÄê¸¢¤Î½êºß¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤ÞÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Â¼¼Ò²ñÅª¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤¬¹½Â¤Åª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢³¤³°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼Â¸³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý¤â»Ù±ç¤â¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡Ö¸ÉÅç¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¸ÉÎ©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤ä¿Íºà¤¬½áÂô¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Êó¹ð¤äÀâÌÀÀÕÇ¤¤À¤±¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¡ÈÅ±Âà¤Ç¤¤Ê¤¤½ÐÅç¡É¤¬
¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©
¡½¡½¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¤â¤è¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ï¤áÊý¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ä¤áÊý¡×¤Þ¤Ç¤òÀß·×¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Â¿¤¯¤Î½ÐÅç¤¬¡¢Å±Âà´ð½à¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Ìò°÷´ÎÆþ¤ê¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½ÐÅçÁÈ¿¥¤Û¤É¡¢¡Ö¤ä¤á¤ë¡áÃ¯¤«¤Î¼ºÇÔ¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¾ì¤Ï¼ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤À¤±¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãµº÷¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¾ÃÌ×Àï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸½¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤«¤é¡ÖÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å±Âà¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éËÜ¼Ò¤¬°ú¤¼è¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À®¸ù¤·¤¿½ÐÅç¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë
¡Ö3¤Ä¤Î³Ð¸ç¡×¤È¤Ï¡©
¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢½ÐÅçÁÈ¿¥¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿Á°Äó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤¬ºÇ½é¤«¤é¡Ö¼«¤é¤¬Ã´¤¦¤Ù¤Ìò³ä¡×¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¼Ò¤¬¿Ê¤àÊý¸þÀ¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦É¬Í×¤Ê»ñ¸»¤ò¡¢ÅÓÃæ¤ÇÍÉ¤é¤¬¤º¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ±Âà¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¤³¤Î3¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¤¬Ê¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢À®¸ù¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÊüÇ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å±Âà¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸½¾ì¤ò°¼Ô¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë´ë¶È¤À¤±¤¬¡¢¤½¤ÎÃµº÷¤ò¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅç¤¬¡ÖÄ©ÀïÁõÃÖ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¾ò·ï¤È¤Ï¡©
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÅçÁÈ¿¥¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¼ÒÂ¦¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¦»Ù¤¨¤ë³Ð¸ç
¡¦¤ä¤á¤ë³Ð¸ç
¡¦¼ºÇÔ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ°·¤¦³Ð¸ç
¡¡¤³¤Î3¤Ä¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢½ÐÅç¤ÏÃµº÷¤Î¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ç¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½ÐÅç¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤òÀ¸¤à¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ë³¤³°µòÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
IGPI¥°¥ë¡¼¥×¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡¢IGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼èÄùÌòCEO¡¢JBIC IG Partners¼èÄùÌò¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢IE¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¡£IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¸½¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥¨¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¥ê¥ô¥¡¥ó¥×Æþ¼Ò¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¡Ê»ö¶È·×²èÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¡¢M¡õA¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ù±çÀè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ë¥ê¥ô¥¡¥ó¥×¤«¤éÅ¾ÀÒ¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂàÇ¤¸å¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯¤ËIGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£¸½ºß¤Ï3µòÅÀ¡¢8¹ñÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£
Ã±Ãø¤Ë¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡ØÄ¶Â®¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¹½ÁÛÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È»×¹Í¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£