SixTONES¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Î¥¢¥Þ¥¾¥óÎ¹¤¬´°·ë¡Ä¡ØÅ´ÏÓDASH¡ÙÌ¾Êª¸¦µæ¼Ô¤âÆ±¹Ô¤ÇÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤Î ¡È¼õ¤±»®¡É ¤Ë
¡¡SixTONES¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬ºòÇ¯¤«¤é³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢1·î12Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¡£°ìÏ¢¤ÎÆ°²è¤¬¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯12·î26Æü¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥ó¿¹ËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£ÌîÀ¸¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ê¥¤¥È¥µ¥Õ¥¡¥ê¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¡¢À¤³¦»°ÂçßÆÉÛ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥°¥¢¥¹¤ÎÂì¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¿¹ËÜ¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¹Ô¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯5·î¡£7·î¤ËÆüËÜ¤òÈ¯¤Á¡¢¸½ÃÏ¤Ç28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿¿¤Ã°Å¤ÊÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ò°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¢²¶¡£¤µ¤¢28ºÐ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤à¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤¤¤À¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¡ØDASH¡Ù¤È½Å¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÂ¸ºß¡£ÀÅ²¬Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ø¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀÀèÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿¹ËÜ¤È²ÃÆ£»á¤¬ÊÂ¤Ö²è¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡ÈDASHÈÖ³°ÊÔ¡É¡£X¾å¤Ç¤â¡¢¡ÔDASH¸«¤ë´¶³Ð¡Õ¡Ô²ÃÆ£ÀèÀ¸¤È¿µÂÀÏº¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬DASH²á¤®¡Õ¡¡¤È¡¢¡ØDASH¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê ¡ÈËÜ²È¡É ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯6·î¡¢¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤È¤Î¹Â¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡12·î¤Ë¤Ï¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬¶É¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢ÁûÆ°¤ÏÄ¹´ü²½¡£¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬2026Ç¯3·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Àµ·îÆÃÈÖ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óDASH¡Ù¤Ç¡¢¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÉÔºß¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤òÁß¤Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºòÇ¯¡¢ËÜ»ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ô¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¸å ¡ÈÃ¦TOKIO¡É ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØDASH¡Ù¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ï ¡ÈDASHÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡É ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ËÜ²È¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤â¶á¤½¤¦¤À¡£