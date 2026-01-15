¥À¥¤¥Ï¥Ä»Â¿·¡Ö¡È´Ñ²»³«¤¡É·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö·Ú¤Î¾ï¼±¤ò²õ¤·¤¿°ìÂæ¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¦·Ú¤È¤·¤ÆÍýÁÛ·Á¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÈÇØ¹â¤¹¤®¥Ü¥Ç¥£¡É¡õ¡Ö¤Ò¤í¡¼¤¤¼ÖÆâ¶õ´Ö¡×ºÎÍÑ¤Î¡Ö¥Ç¥«¥Ç¥«¡×¤ËºÆÃíÌÜ¡ª
°µÅÝÅª¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÈÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿»ÅÍÍ¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë
¡¡¶áÇ¯¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸³è¤ä¼ñÌ£¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë²÷Å¬¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆÈ¼«¤ÎÅú¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬²áµî¤ËÄó¼¨¤·¤¿°ìÂæ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖDECA DECA¡Ê¥Ç¥«¥Ç¥«¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè43²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈÆâ¤Ç¡È¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥«¥Ç¥«¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô»ú¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹â¤Ï1850mm¤ËÃ£¤·¡¢¼¼Æâ¹â¤ÏÅö»þ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë1455mm¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¼çÎÏ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÇØ¤Î¹â¤¤Àß·×¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È°µÇ÷´¶¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤¬¼ÖÆâ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÃåÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤â¡¢·è¤·¤Æ¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ì¤ÐÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ç¥«¥Ç¥«¤ÏÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥Õ¤ä³°ÈÄ¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¿´¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¹äÀ¤ò¹â¤á¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤ä¥Ð¥ó¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¤âºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¶õÎÏ¥Õ¥£¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Áö¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤Î¹©É×¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¹¤¤³«¸ýÉô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿´Ñ²»³«¤¤Î¥É¥¢¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤ä²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²Ù¼¼¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥È¥é¥ó¥¯¤ò´Þ¤á¤¿¹â¤¤ÀÑºÜÀ¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò¾ö¤Þ¤º¤ËÀÑ¤á¤ëÀß·×¤ä¡¢±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼ÍÑÅÓ¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿»ÅÍÍ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âËÉÙ¤Ç¡¢Âç·¿¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥È¥ì¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÊØÍø¤Ê¹©É×¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥«¥Ç¥«¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿»×ÁÛ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÔÈÎ¼Ö¡Ö¥¦¥§¥¤¥¯¡×¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÅÀ¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡¢¥Ç¥«¥Ç¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¹¤µ¤ÏËÜÅö¤Ë¾×·â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¾ï¼±¤ò²õ¤·¤¿°ìÂæ¤À¤È»×¤¦¡×¡Öº£½Ð¤·¤Æ¤â½½Ê¬ÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¦¥§¥¤¥¯¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¦·Ú¤È¤·¤ÆÍýÁÛ·Á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤¦¤¤¤¦Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î²ÄÇ½À¤ò¶õ´Ö¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÂç¤¤¯²¡¤·¹¤²¤¿¥Ç¥«¥Ç¥«¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²áµî¤Î°ìÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÄ©Àï¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£