Ž¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¤¬Ãæ¹ñ¤ËÉé¤±¤¿Ž£¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ÄBYD¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë"ºÇ¶¯¤Î»ñ»º"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Îµ»ö¡ÒCES2026¤¬¼¨¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Î¼¡¤Î¶¥Áè¾ò·ï¡Ó¡Ê1·î13Æü¸ø³«¡Ë¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£CES¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡×¤ÎÊÑ²½
CES2026¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£²ñ¾ì¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£EV¤Î¿··¿¼Ö¤¬ÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆü¾ï¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥Ç¥â¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢³Î¼Â¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï´Ø¿´¤¬Çö¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤¬¡Ö¸«¤»¤ëÃÊ³¬¡×¤«¤é¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÃÊ³¬¡×¤Ø°Ü¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Å¸¼¨¤ä¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç·«¤êÊÖ¤·¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëSDV¡ÊSoftware Defined Vehicle¡Ë¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¡ÖÇä¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡Ö»È¤¤Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ø½Å¿´¤ò°Ü¤·¤¿¹¹¿·¡¦¸¡¾Ú¡¦ÀÕÇ¤¤ÎÀß·×¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤É¤¦²ó¤·Â³¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¼ÂÁõ¤Ë¶á¤¤µÄÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»º¶È¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤âÉÑÈË¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¡ÖEV¥·¥Õ¥È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢EV¥Ö¡¼¥à¤Î¸åÂà¤äÅÅÆ°²½¤Ø¤Î¸¸ÌÇ¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢CES2026¤Î¸½¾ì¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£EV¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Æ°±¿Å¾¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤¬¡È¶¥Áè¤Î¼ç¸ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¶¥Áè¤Î¼ç¸ì¤Ï¡Öµ»½Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¡¢¼ç¸ì¤Ï²¿¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯12·î¡¢Ãæ¹ñ·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢CES2026¤Î¸«¤¨Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡Ö¾¡ÍøÀë¸À¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢µðÂç¤Ê¹ñÆâ»Ô¾ì¤¬À¸¤ó¤À°ì»þÅª¤Ê¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ê¤Î¤«¡£
»ä¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÇ»¤¤¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÁ°Äó¤½¤Î¤â¤Î¤¬½ñ¤´¹¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£CES2026¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢EV¡ÊElectrified Vehicle¡¢ÅÅÆ°¼Ö¡Ë¤«ICE¡ÊInternal Combustion Engine¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¤«¤ä¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤«ÈÝ¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÁªÂò¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤¬¡¢¤É¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬¡¢Ê£Àþ²½¤·¤¿µ»½Ñ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ò»ß¤á¤º¤Ë²ó¤·Â³¤±¤ëOS¤ò°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¶¥Áè¤Î¼´¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤³¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢CES2026¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Å¸¼¨¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢2025Ç¯Ãæ¹ñ¼ÖÀ¤³¦¼ó°Ì¤Î°ÕÌ£¡¢¡ÖEV¥·¥Õ¥È½¤Àµ¡×¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¶¥Áè¾ò·ï¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢´¶¾ðÏÀ¤Ç¤âµ»½ÑÎé»¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»º¶È¹½Â¤¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£CES2026¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê³×Ì¿¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢µ¿¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¼Ö¡×¤ò¸«¤»¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
Âè1¾Ï¡§CES2026¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡½¡½EV¸å¡¦SDV¸å¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤Î¡Ö¸ì¤é¤ìÊý¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
CES2026¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Å¸¼¨¤ò°ìÄÌ¤ê¸«¤Æ¡¢¤Þ¤º¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤Î¤µ¤ìÊý¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆCES¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Å¸¼¨¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤ò¸«¤»¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¡£EV¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¼ÖÆâUX¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î±é½Ð¡½¡½¤É¤ì¤À¤±Àè¿ÊÅª¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±ÇÉ¼ê¤«¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢CES2026¤Ç¤Ï°ã¤¦¡£³Æ¼Ò¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç·«¤êÊÖ¤·¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÌ»º¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¾ã³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤Ã¯¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ç±¿ÍÑ´ó¤ê¤ÎÏÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ò¸ì¤ë¶õµ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»º¶È¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
CES2026¤Ç¤Ï¡¢EV¤âSDV¡ÊSoftware Defined Vehicle¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£EV¤Ï¡ÖÁªÂò»è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á°Äó¾ò·ï¡£SDV¤â¡ÖÇä¤êÊ¸¶ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶¥Áè¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£SDV¤ò¤É¤¦°ÂÁ´¤Ë¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼çÆ³¤Î¼ÖÎ¾³«È¯¤ò¡¢¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²ó¤¹¤Î¤«¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤ä»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤³¤Ç»ß¤á¡¢¤É¤¦Ìá¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¡¢Ã¯¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ëÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥ë¥Þ¤ò»ß¤á¤º¤Ë²ó¤¹ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¡£¿ôÇ¯Á°¤ÎCES¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¤ò»È¤Ã¤¿¼«Æ°±¿Å¾¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£AI¤¬¤É¤ì¤À¤±¸¤¤¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢Å¸¼¨¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£²ñ¾ì¤«¤é¡Ö¥Ï¥Ç¤µ¡×¤¬¾Ã¤¨¤¿¥ï¥±
CES2026¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¸«¤»¤ëµ»½Ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³«È¯¹©Äø¤Î¼«Æ°²½¡¢¥Æ¥¹¥È¤È¸¡¾Ú¤Î¹âÂ®²½¡¢OTA¡ÊOver The Air¡¢ÄÌ¿®·ÐÍ³¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¹¹¿·¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¹¹¿·¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¡¢²ÔÆ¯¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢Í½Ãû¸¡ÃÎ¡½¡½AI¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¡¢¡ÖAI¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÖAI¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤à¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢¾ÇÅÀ¤Ïµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤ò°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢CES2026¤ÏÇÉ¼ê¤µ¤¬¾Ã¤¨¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸åÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®½Ï¤Ç¤¢¤ë¡£EV¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SDV¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£AI¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¼¡¸µ¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢»º¶È¤ò¤É¤¦²ó¤·¡¢¤É¤¦¼ý±×¤òÀ¸¤ß¡¢¤É¤¦»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Öµ»½Ñ¶¥Áè¡×¤«¤é¡Ö»º¶ÈÀß·×¶¥Áè¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
CES2026¤¬¡¢¤É¤³¤«½Å¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤Ï½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£ÁªÂò»è¤Ï¸«¤¨¤¿¡£Æ¨¤²Æ»¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤³¤Î¹½Â¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ÎÌäÂê¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¼¡¾Ï¤Ç°·¤¦¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¼¨¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¹½Â¤Å¾´¹¡×¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¼¡¾Ï¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö¹½Â¤Å¾´¹¡×
Âè2¾Ï¡§¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏCES2026¤Ç²¿¤òÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤«
¡½¡½Cosmos¡ÊÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¿Alpamayo¡Ê¿äÏÀAV¡Ë¡¿Halos¡Ê°ÂÁ´¡Ë¡¿CLA¡ÊÎÌ»º¼ÂÁõ¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö°ì¤Ä¤Î¹½Â¤¡×
CES2026¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¸Ì®¤Ç¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤Î¿·µ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢È½ÃÇ¤·¡¢¸¡¾Ú¤·¡¢¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡È¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤Ï¡¢CES 2026¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡Ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÆ°¤¯AI¡Ë¤òÁ°ÌÌ¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤ÆCosmos¤ò¡È¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Êopen world foundation models¡Ë¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¡ÖÀ¤³¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Cosmos¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤·»È¤Ã¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ï¡¢¡Ö·×»»¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡ÊCosmos turns compute into data¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡È³Ø½¬¤È¸¡¾Ú¡É¤Î¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©Ìó¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¼ÂÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤Ïµ®½Å¤À¤¬¡¢´í¸±¤Ê¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥ë¡Ê¤Þ¤ì¤Ë¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ê»ö¾Ý¡Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¸½¼Â¤Ç½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆCosmos¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ä¥·¡¼¥ó¾ò·ï¤«¤éÀ¸À®¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ÔÆ°¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¡¢À¤³¦¤¬¼¡¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×ÊÄ¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤»¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬À°¹çÅª¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡×¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤òÂçÎÌ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£»ö¸Î¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡×
¤³¤Î¡ÖÀ¤³¦¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¼¡¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Alpamayo¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏCES2026¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¸þ¤±¤Ë¡È¿äÏÀ¡Êreasoning¡Ë¡É¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹AI¥â¥Ç¥ë¤È¥Ä¡¼¥ë·²¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òAlpamayo¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢Ã±¤Ë¿·¤·¤¤±¿Å¾¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢È½ÃÇ¤ò¡Ö·ë²Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹½Â¤¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Alpamayo¤¬±¿Å¾È½ÃÇ¡¦ÍýÍ³¡¦µ°Æ»¤ÎÊ¬Î¥¡ÊDriving Decision¡¿Causal Reasoning¡¿Trajectory¡Ë¤È¤¤¤¦Àß·×¤òÌÀ³Î¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬Î¥¤Ï¡¢AI¤ò¸¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤ä¥Ò¥ä¥ê¥Ï¥Ã¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡×¤ò¿Í´ÖÂ¦¤¬ÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢´Æºº²ÄÇ½À¤ÎÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ê¡È¸½¼Â¤Î°ìÀþ¡É¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¿äÏÀAI¤òÃ±ÆÈ¤Ç¼Ö¤ËÇ¤¤»¤ëÀß·×¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢CES2026¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Alpamayo¤òÃæ³Ë¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤òPolicy and Safety Evaluator¡ÊÊý¿Ë¡¦°ÂÁ´É¾²ÁÁØ¡Ë¡¢Classical AV Stack¡Ê½¾Íè·¿¤ÎAV¥¹¥¿¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ²¼ÁØ¤ËHalos Safety OS¤ÇÊñ¤àÂ¿ÁØ¹½Â¤¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÃ±½ã¤Ç¡¢¡Ö¿äÏÀ¡Ê¸¤µ¡Ë¡×¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎÌ»º¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ·ÏÅý¤Î°ÂÁ´¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¡ÈµñÈÝ¸¢¡É¤ò»ý¤Ä´Æ»ë¹½Â¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLA¤Î¾ì¹ç
¤³¤Î°ÂÁ´¹½Â¤¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Halos¤ò¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¡×¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Çä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥½¥Õ¥È¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI end-to-end¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à³«È¯¡¦¸¡¾Ú¡¦°ÂÁ´¤ÎÁ´¹©Äø¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¶ÈÀß·×¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤¬¡Ö¸¦µæ¥Ç¥â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÌ»º¼Ö¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¶ñÂÎÎã¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLA¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¼«¿È¤¬¡ÖNVIDIA DRIVE AV Software Debuts in All-New Mercedes-Benz CLA¡×¤È¤·¤Æ¡¢CLA¤ËDRIVE AV¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬MB.OS¡ÊMercedes-Benz Operating System¡ËÅëºÜ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥ì¥Ù¥ëÉ½µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÌ»º¼Ö¤ËºÜ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¾Íè¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ä¿·µ¡Ç½¤òOTA¤ÇÅ¸³«¤·¤¦¤ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Â¦¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎCLA¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë±¿Å¾»Ù±ç¡ÊMB.Drive Assist Pro¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ò´Þ¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»Ù±çµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼´Æ»ë¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¡È¥ì¥Ù¥ë2¡Ü¡ÜÁêÅö¡É¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¤òÌ¾¾è¤ë¡×ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤Ê¬³¦¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÎÌ»º¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Àß·×È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Äó¼¨¤·¤¿Â¿ÁØ°ÂÁ´¹½Â¤¡Ê¿äÏÀ¡ß°ÂÁ´É¾²Á¡ß½¾Íè¥¹¥¿¥Ã¥¯¡ß°ÂÁ´OS¡Ë¤¬ÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Ã±¤Ê¤ëÉôÉÊ¶¡µë¼Ô¤Ç¤â¡¢AI´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤¤
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢CES2026¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÄó¼¨¤Ï¡¢»Í¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢Cosmos¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¸¡¾Ú²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢Alpamayo¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¡ÈÍýÍ³ÉÕ¤¤Î¹½Â¤¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¡£Âè»°¤Ë¡¢Halos¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿ÁØ°ÂÁ´¹½Â¤¤Ç¡¢ÎÌ»º¤ÎÀÕÇ¤¤ÈÀ°¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£Âè»Í¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤òÃê¾ÝÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CLA¤È¤¤¤¦ÎÌ»º¼Ö¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î»ÍÅÀ¤¬Â·¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉôÉÊ¶¡µë¼Ô¤Ç¤â¡¢Ã±¤Ê¤ëAI´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ò»º¶È¤È¤·¤Æ²ó¤¹¤¿¤á¤Î¹©Äø¡Ê³«È¯¡¦¸¡¾Ú¡¦°ÂÁ´¡¦¹¹¿·¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»ö¶È¹½Â¤¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Î½ÅÍ×ÅÀ¤ò°ì¤Ä¤À¤±²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿¹Ô»ö¶È¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê±¿¹ÔÀÕÇ¤¡¦À½Â¤ÊªÀÕÇ¤¤òÄ¾ÀÜ°ú¤¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÕÇ¤¼çÂÎ¤¬µá¤á¤ë¡Ö¸¡¾Ú¡×¡ÖÀâÌÀ¡×¡Ö¹¹¿·¡×¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾Ú¡×¤Î¹©Äø¤ò¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¶¡µë¤·¤¦¤ë¡£¤³¤Î¹©Äø¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ë²ó¤ì¤Ð²ó¤ë¤Û¤É¡¢·×»»¡ÊGPU¡Ë¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦°ÂÁ´¥Ä¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£CES2026¤Ç¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤¬¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÁõÃÊ³¬¤ØÆþ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼«Æ°¼Ö¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»º¶È¡×¤Ø
Âè3¾Ï¡§AWS¤Ï¤Ê¤¼¡Ö»º¶ÈOS¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ò°®¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡½¡½CES2026¤¬¼¨¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ë¶È¤ÎÀÅ¤«¤Ê»ÙÇÛÎÏ
CES2026¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£²ñ¾ì¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Amazon Web Services¡ÊAWS¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¤ÏÀ¼Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÉ½¤Ë½Ð¤ë¼ç¸ì¡×¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢AWS¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¼ç¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
AWS¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤é¤Ê¤¤¡£¼«Æ°±¿Å¾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤â¼«Á°¤Ç¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âAWS¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËAWS¤Î¾å¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
CES2026¤ÎAWS¥Ö¡¼¥¹¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤Þ¤º°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£GPUÀÇ½¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£AI¥â¥Ç¥ë¤Î¸¤µ¤â¸Ø¤é¤Ê¤¤¡£¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ó¤¹¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß¤á¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ø½¬¤È±¿ÍÑ¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£AWS¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»º¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«Æ°±¿Å¾¤äSDV¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÄÂç¤ÇÊ£»¨¤ÊÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¤É¤¦Íý²ò¤·¡¢¤É¤¦¸¡¾Ú¤·¡¢¤É¤¦²þÁ±¥ë¡¼¥×¤Ë²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¤³¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿¹©³Ø¤È±¿ÍÑ¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢AWS¤ÏÀµÌÌ¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£AWS¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½Û´Ä¡×
CES2026¤Ç¤ÎAWSÅ¸¼¨¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿»×ÁÛ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ö¤ÏÃ±ÂÎ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£É¬¤º½Û´Ä¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ö¤ÏÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸¤à¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢²òÀÏ¡¦³Ø½¬¤µ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ä±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼Ö¤ËÌá¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½Û´Ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£AWS¤Ï¡¢¤³¤Î½Û´Ä¤ò¡Ö¸ÄÊÌºÇÅ¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»º¶È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¡ÖAmazon for Automotive¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤ì¤Ï¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¸¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¥¯¥é¥¦¥É±¿ÍÑ»º¶È¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ëÀë¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
AWS¥Ö¡¼¥¹¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥â¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÖCosmos¡×¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Cosmos¤¬AWS¾å¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¡ÖÎÌ»º¡×¤Ë°Ü¤¹¤Ë¤Ï
COSMOS¤äOmniverse¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤Î·×»»¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£²¿Àé¡¢²¿Ëü¡¢²¿É´Ëü¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç²ó¤·Â³¤±¤Æ½é¤á¤Æ²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¡Ö²ó¤·Â³¤±¤ëÎÏ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬AWS¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÀ¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëÇ¾¡×¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢AWS¤Ï¤½¤ÎÇ¾¤ò»ß¤á¤º¤ËÆ¯¤«¤»Â³¤±¤ë¿ÈÂÎ¤À¡£AWS¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AWS¥Ö¡¼¥¹¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¼¨º¶Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤á¤°¤ëAUMOVIO¤ÈAurora¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤òÎÌ»º¤Ë°Ü¤¹¤È¤¡¢²¿¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤«¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£Áö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤ÏËèÆü¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤ë¡£´í¸±¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¥ì¥¢¤Ç¡¢¤·¤«¤·½ÅÍ×¤À¡£¤½¤ì¤é¤ò¿Í¼ê¤ÇÃµ¤·¡¢¸¡¾Ú¤·¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£
AWS¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¼«Á³¸À¸ì¤Ç¡Ö±«Å·¤ÎÌë´Ö¤Ë¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃê½Ð¤»¤è¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³ºÅö¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Â¨ºÂ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤³¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿»º¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Å¾´¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÉÙ»ÎÄÌ¤¬CES2026¤Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î
CES2026¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢EV¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¼ÖÎ¾¡ÊSDV¡Ë¤ò¡¢¤É¤¦ºî¤ê¡¢¤É¤¦¸¡¾Ú¤·¡¢¤É¤¦¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡È³«È¯¤È±¿ÍÑ¤ÎÁ´¹©Äø¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢SDV¸þ¤±¤ÎMulti-AI Agent¤Ë¤è¤ë³«È¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎÁü¤À¡£Í×·ïÄêµÁ¡ÊRequirements¡Ë¤«¤é¡¢Àß·×¡ÊDesign¡Ë¡¢¼ÂÁõ¡ÊImplementation¡Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¡ÊTest¡Ë¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊManagement¡¿Security¡Ë¤Þ¤Ç¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î½Û´Ä¹½Â¤¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Æ¹©Äø¤Ë¿Í´Ö¤Îºî¶È¤òÊä´°¡¦ÂåÂØ¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÌÀ¼¨Åª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÍ×·ïÄêµÁÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£À¸À®AI¤äÄÌ¿®»ÅÍÍÀ¸À®AI¤¬Æþ¤ê¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀß·×½ñÀ¸À®AI¤ä¥â¥Ç¥ê¥ó¥°AI¤¬ºî¶È¤òÃ´¤¦¡£¼ÂÁõ¤Ç¤Ï¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥ÉÀ¸À®AI¤äAUTOSARÀßÄêAI¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÀ¸À®AI¤¬Æ°¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼AI¡¢ÉÊ¼ÁÉ¾²ÁAI¡¢¥È¥ê¥¢¡¼¥¸AI¤¬Á´ÂÎ¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÁá´ü¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ALM¡ÊApplication Lifecycle Management¡Ë¤ÈCI¡¿CD¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢SDV³«È¯¤ò¡È»ß¤á¤º¤Ë²ó¤¹¡É¤¿¤á¤Î±¿ÍÑÀß·×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬ËÜ¼Á¤À¡£¼ÖºÜ¥½¥Õ¥È¤Ï½Ð²Ù¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¥Æ¥¹¥È¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ìÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤ò¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹Â¦¤«¤éÀè¤ËÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ±û¤ËAmazon Bedrock¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆÃÄêAI¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÁ°Äó¤Î¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ê·Á¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÌ³¤Ç²ó¤¹¤¿¤á¤ÎÀß·×¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤¬CES2026¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖSDV¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£SDV¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³«È¯¡¦¸¡¾Ú¡¦¹¹¿·¤Î¹½Â¤¤¬É¬Í×¤«¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÌä¤¤¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ïµ¡Ç½¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤ÈÀÕÇ¤¤òÆâÊñ¤·¤¿¡È±¿ÍÑ¶¥Áè¡É¤ÎÄó¼¨¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤È¸½¾ì¡×¤Î»ÙÇÛÅÀ
AWS¥Ö¡¼¥¹¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¡ÊSnowflake¡Ë¤È¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬À½Â¤¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥Ç¡¼¥¿¡¦¹©¾ì¥Ç¡¼¥¿¡¦ÉÊ¼Á¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìÂÎ¤Ç°·¤¦¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î»ÙÇÛÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í½Ãû¤ò·×»»¤·¡¢È½ÃÇ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤ò¡Ö¸«¤ë¤¿¤á¤ÎÌÏ·¿¡×¤«¤é¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤òÀè²ó¤ê¤µ¤»¤ë¼Â¸³¾ì¡×¤ØÊÑ¤¨¤ë»×ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£Àß·×¡¦¸¡¾Ú¡¦±¿ÍÑ¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ï¸½¾ì¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤ë¡£AWS¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤È¥Ç¡¼¥¿¡¢²¾ÁÛ¤È¸½¼Â¤ò¡¢»ß¤á¤º¤Ë¤Ä¤Ê¤®Â³¤±¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Amazon LEO¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¡×
CES2026¤ÇAWS¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤··èÄêÅª¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤¬Amazon LEO¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¿®¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£SDV¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¼ÖÎ¾¤È¤Ï¡¢¹¹¿·¤Ç¤¤ë¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÅÌÛ¤ËÍ×µá¤¹¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤¹¤ëSDV¤Ï¡¢Ì¤´°À®¤À¡£Amazon LEO¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¤¬¤É¤³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±¿ÍÑ¥ë¡¼¥×¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤ò¡¢¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AWS¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡É¼«ÂÎ¤òÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤Ë´Þ¤á¤¿¡£
CES2026¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢AWS¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ÎÎ¢Â¦¤ÎOS¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£AWS¤Ï¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼ç¸ì¤¬À®Î©¤¹¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¹Í¤¨¤ëÇ¾¡×¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢AWS¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤½Û´Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆó¼Ô¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤È¤¡¢´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¶¥Áè¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼¡¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤¬Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¡¢¤É¤¦ÁªÊÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¹ñ¼Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢CES2026¤Î¸½¾ì¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñ¼Ö¼ó°Ì¤Ï¡Ö¾¡Íø¡×¤«¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤«
Âè4¾Ï¡§Ãæ¹ñ¼Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡×¤Î¤«
¡½¡½CES2026¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îä¹ó¤ÊÁªÊÌ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë
2025Ç¯12·î¡¢Ãæ¹ñ·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤ä²¤½£¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÏÀÄ´¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÃæ¹ñ¼Ö¤Î¾¡Íø¡×¡ÖÆüËÜ¼Ö¤ÎÇÔËÌ¡×¤ÈÃ»ÍíÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢CES2026¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤³¤Î¸«Êý¤¬¤¤¤«¤ËÁÆ¤¤¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µðÂç¤Ê¹½Â¤ÊÑ²½¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¼ó°Ì¤ÎÃæ¿È¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ì¤Ï¡¢Ç¯´Ö3000ËüÂæµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇÂç¤ÎÃ±°ì»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌó7³ä¤òÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Àê¤á¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¸«¤¨Êý¤ÏÂç¤¤¯ÏÄ¤à¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦ÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¹ñÀÒÊÌ¤Î¹ç»»¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¡£BYD¡¢µÈÍø¡¢¾åµ¥¡¢´ñ¿ð¡¢¾®Ë²¡½¡½Ê£¿ô¤ÎÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæ¿ô¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ä²¤½£¤Ï¾¯¿ô¤ÎÂç¼ê¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½¸·×¹½Â¤¼«ÂÎ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
CES2026¤Î¸½¾ì¤ÇÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬¤³¤ÎÅÀ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£Â¿¤¯¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ½ªÅª¤Ê¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤À¡×
¢£¤¹¤Ç¤ËÁªÊÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼¡¤Î¾¡¼Ô¡×
Ãæ¹ñ¼ÖÌö¿Ê¤¬¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤â¡¢CES2026¤Ç¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÀ³Î¤Ê¶¡µë²á¾ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï¼ûÍ×¤ò¾å²ó¤ê¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¼¡¡¹¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢Íø±×Î¨¤ÏµÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¤ì»Ä¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ASEAN¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÈÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÍ¢½Ð¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇµÛ¼ý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¶¡µë°µÎÏ¤ò³°¤ËÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤ÎÂ¦ÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¼Ö¼ó°Ì¤Ï³Î¤«¤Ë¥Ð¥Ö¥ëÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢CES2026¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤³¤Î²á¾ê¤Èº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¾¡¼Ô¤Î·¿¤¬ÁªÊÌ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢Âæ¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÅÃÓ¡¦ÅÅÆ°ÉôÉÊ¡¦À½Â¤¤ò°ìÂÎ¤Ç²ó¤¹¶¡µë¹½Â¤¡£Äã¥³¥¹¥ÈÎÌ»º¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×»×ÁÛ¡£OTA¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¹¹¿·Á°Äó¤ÎÀ½ÉÊÄêµÁ¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢EV¤«ICE¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤»º¶È¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¤³¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¢£CES¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÖÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡×
CES2026¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌÀ³Î¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ï»°¤Ä¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¹¹¿·ÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£OTA¤ÏÆþ¤ì¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¥í¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¡¢µ¬À©Åö¶É¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤ÈÂÎÀ©¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢SDV¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¹¹¿·¤ò³°Ãí¤ËÇ¤¤»¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÃ¦Íî¤¹¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢³¤³°¤ÇÎ®ÄÌOS¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤À¤±¤ÇÇä¤ì¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ÏÃ»¤¤¡£ÈÎÇä¶âÍ»¡¢ÊÝ¾Ú¡¢À°È÷¡¢ÉôÉÊ¶¡µë¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Þ¤ÇÂ«¤Í¤¿³¤³°Î®ÄÌÌÖ¤ò¡¢¼«Á°¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢À¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡£Í¢½Ð¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇµÍ¤Þ¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢»Ä²Á¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¸Å²Á³Ê¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»¤¬ÁÈ¤á¤º¡¢Ë¡¿Í¥Õ¥ê¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤â°é¤¿¤Ê¤¤¡£¡ÖÇä¤Ã¤¿¸å¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÄÀ¤à¡£
Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»°ÅÀ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Îº¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÏª¹ü¤Ë¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¿¿¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¥³¥¹¥È¤Î¶Ë¾®²½¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢EV¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌµ»½Ñ¤ÎÍ¥°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£CES2026¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ºÇÔ¥³¥¹¥È¤ò¹½Â¤Åª¤Ë¶Ë¾®²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥ÈÎÌ»º¤È¹âÂ®¹¹¿·¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¼Ö¤òÀß·×¤¹¤ë¡£´°À®ÅÙ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤«¤é»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¤·¤Æ¤«¤éÄ¾¤¹¤³¤È¤òÉ¸½à±¿ÍÑ¤È¤·¡¢OTA¤Ë¤è¤ë²þÎÉ¤òÁ°Äó¤Ë¼ÖÎ¾¤òÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µðÂç¤Ê¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯´ÖÌó3000ËüÂæµ¬ÌÏ¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢¿·µ¡Ç½¤òÂ¨ÅêÆþ¤·¡¢Çä¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¨Å±Âà¤¹¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼¡¤Î²þÎÉ¤ËÅ¾²½¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¼ºÇÔ¤Ï´ë¶È¤ÎÇÔËÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î³Ø½¬¤È¤·¤ÆµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤ÏºÆ¸½¤·¤Ë¤¯¤¤¤Û¤ÉºÝÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅÃÓ¡¢Éôºà¡¢À½Â¤¡¢²Á³Ê¤ò°ìÂÎ¤ÇµÕ»»Àß·×¤Ç¤¤ëÅÀ¤À¡£ÀÇ½¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤Ç»Ô¾ì¤¬²ó¤ë¹½Â¤¡×¤òÀè¤Ë·è¤á¡¢¤½¤³¤Ë»ÅÍÍ¤ÈÀÇ½¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿ÀÇ½¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥³¥¹¥È¡¢¶¡µë¡¢¹¹¿·¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇÇËÃ¾¤·¤Ë¤¯¤¤¼Ö¤¬ÂçÎÌ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤Ïµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÁÃÍ´Ñ¡¢»þ´Ö¼´¡¢¥ê¥¹¥¯ÇÛÊ¬¤È¤¤¤¦Á°Äó¾ò·ï¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£CES2026¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¶¥Áè¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÁ°Äó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£EV¥Ö¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤Î¤«
Âè5¾Ï¡§¡ÖEV¥·¥Õ¥È¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÏËÜÅö¤«
¡½¡½½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏEV¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ±Àþ»×¹Í¡×¤Ç¤¢¤ë
CES2026¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¤âÉÑÈË¤Ë¼ª¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖEV¥·¥Õ¥È¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ð¡¢EV¥Ö¡¼¥à¤Î½ªßá¡¢ÅÅÆ°²½¤Î¼ºÇÔ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸¸ÌÇ¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢CES2026¤Î¸½¾ì¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¸Ì®¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏEV¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢EV¤À¤±¤ÇÀ¤³¦¤¬²ó¤ë¤È¤¤¤¦Ã±ÀþÅª¤ÊÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¡£
CES2026¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢EV¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£EV¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÁªÂò»è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Äó¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¡ÖEV¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢¤É¤ÎEV¤ò¡¢¤É¤¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢EV¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£EV¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤ÎÌä¤¤¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¡ÖEV°ìÂò¡×¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤«
CES2026¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½¤Àµ¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢»°¤Ä¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊËà»¤¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤ÎËà»¤¤Ç¤¢¤ë¡£½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¡¢ºÒ³²»þÂÐ±þ¡¢´¨ÎäÃÏ¡¦¹â²¹ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀÇ½Äã²¼¡£EV¤Ï¡Öºî¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢»ß¤Þ¤é¤º¤Ë»È¤¨¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ïµ»½Ñ¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÀÜÂ³¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¤È½êÆÀ¿å½à¤ÎËà»¤¤Ç¤¢¤ë¡£EV¤Ï³Î¼Â¤Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç½°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¡£Êä½õ¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢À¯ºö¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÍÉ¤é¤°¡£CES2026¤Ç¤Ï¡¢Êä½õ¶âÁ°Äó¤Î»ö¶È·×²è¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¡¢³Æ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè»°¤Ë¡¢»º¶ÈÂ¦¤Î»ýÂ³À¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£EV°ìÊÕÅÝ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÆÃÄêÃÏ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Íø±×¹½Â¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¸½¼Â¤Ë¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤â´ë¶È¤âÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£CES2026¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅÆ°²½¤ÏÂ³¤±¤ë¤¬¡¢Ã±Àþ¤Ç¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¡¢¤Û¤Ü¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÊ£Àþ²½¡×¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿±¿ÍÑ¤ÎÆñ°×ÅÙ
¤³¤¦¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢EV¡¿PHV¡¿HEV¡¿ICE¤òÊ»Â¸¤µ¤»¤ëÊ£Àþ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸åÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®½Ï¤Ç¤¢¤ë¡£EV¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¡¦Ã»µ÷Î¥¡¦µ¬À©ÂÐ±þ¤Î¼çÌò¡£PHV¤Ï¡¢²áÅÏ´ü¤È´ØÀÇ¡¦µ¬À©ÂÐ±þ¤Î¸½¼Â²ò¡£HEV¤Ï¡¢¿·¶½¹ñ¤äÃæ´ÖÁØ»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÂÄê²ò¡£ICE¤Ï¡¢ÅöÌÌ¡¢¿®ÍêÀ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç»Ä¤ë¡£CES2026¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤ì¤ò¡¢¤É¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢¤É¤¦²ó¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ±¿ÍÑÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ê£Àþ²½¤¬·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±Àþ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ»½Ñ³«È¯¤âÄ´Ã£¤âÀ½Â¤¤âÎ®ÄÌ¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÁ°Äó¤ÇºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¡£Ê£Àþ²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤´¤È¤ÎÀß·×¡£Éôºà¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡£À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î½ÀÆðÀ¡£Î®ÄÌ¡¦¶âÍ»¾ò·ï¤ÎÀß·×¡£»Ä²ÁÉ¾²Á¤Î°ã¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê£Àþ²½¤È¤Ï¡Öºî¤ëÎÏ¡×¤è¤ê¤â¡¢²ó¤¹ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£CES2026¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê£Àþ²½¤ò¸ì¤ì¤ë´ë¶È¤È¡¢¸ì¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤Îº¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£EV¥·¥Õ¥È½¤Àµ¤Ï¡ÖÆþ¸ý¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
CES2026¤Î¸½¾ì¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿Åú¤¨¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ê£Àþ²½¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê£Àþ¤ò±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Îµ»½Ñ¤ò»Ô¾ìÊÌ¤ËºÇÅ¬ÇÛÊ¬¤Ç¤¤ë´ë¶È¡£»Ä²Á¡¦ÊÝ¾Ú¡¦¶âÍ»¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤ë´ë¶È¡£¹¹¿·¤È°ÂÁ´ÀÕÇ¤¤ò°ìÂÎ¤ÇÀß·×¤Ç¤¤ë´ë¶È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢EV¥·¥Õ¥È½¤Àµ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡¢ËÜÅö¤Î¶¥Áè¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£EV¥·¥Õ¥È¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£EV¥·¥Õ¥È¤À¤±¤ÇÀ¤³¦¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£CES2026¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤Ï¡¢¼ºË¾¤Ç¤â¸åÂà¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Ê¹ç°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢ÉÔ²ÄÈò¤Ë¼¡¤ÎÌä¤¤¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Ê£Àþ²½¤·¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤¬¶¥Áè¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¼¡¾Ï¤Ç°·¤¦¡Ö¼¡¤Î¶¥Áè¾ò·ï¡á»º¶ÈOS¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÇÆ¸¢¡×¤ÎÄêµÁ¤¬ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿
Âè6¾Ï¡§¼¡¤Î¶¥Áè¾ò·ï¤Ï²¿¤«
¡½¡½CES2026¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡Ö»º¶ÈOS¡×¤È¤¤¤¦Îä¹ó¤Ê¸½¼Â
EV¤«¡¢PHV¤«¡¢HEV¤«¡¢ICE¤«¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¤¤¯¤Ä¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ï¡¢CES2026¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃæ¿´Åª¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ì¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢·èÄêÂÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£CES2026¤ÇËÜÅö¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡¤Ë¶¥Áè¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ò¡¢»ß¤á¤º¤Ë²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇÆ¸¢¡×¤òÄêµÁ¤·Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÇÆ¸¢¤È¤Ï¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¤â¡¢µ»½Ñ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÇÆ¸¢¤È¤Ï¡¢É¸½à¡Êµ¬³Ê¡Ë¡Ü¶¡µëÌÖ¡ÊÉôºà¡Ë¡ÜÀ½Â¤¡Ê¥³¥¹¥È¡Ë¡ÜÎ®ÄÌ¡Ê¶âÍ»¡Ë¡Ü¹¹¿·¡Ê¥½¥Õ¥È¡Ë¡Ü»Ä²Á¡ÊÃæ¸Å¡Ë¤³¤ì¤é¤òÂ«¤Í¤¿»º¶ÈOS¤òÀß·×¤·¡¢À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£CES2026¤¬¼¨¤·¤¿·èÄêÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñÀª¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¡Ö¼å¤µ¡×
ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£EV¡¿PHV¡¿HEV¡¿ICE¤¬Ê»Â¸¤¹¤ëÊ£Àþ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ½ÃÇ¤¬Æ±»þÊÂ¹Ô¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Î»Ô¾ì¤Ë¡¢¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£Éôºà¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥³¥¹¥È¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤Î¤«¡£Çä¤Ã¤¿¸å¡¢¥½¥Õ¥È¤ò¤É¤¦¹¹¿·¤·¡¢ÊÝ¾Ú¤ò¤É¤¦°ú¤¼õ¤±¡¢»Ä²Á¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤â·ç¤±¤ë¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ»½Ñ¡¦À½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¦¶âÍ»¡¦¹¹¿·¡¦ºÆÈÎ¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎOS¤È¤·¤ÆÆ±»þ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
CES2026¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖÃÏÌ£¡×¤Ë¸«¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£ÇÉ¼ê¤Êµ»½Ñ¤Ï½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±»þÀ¤ÈÀÕÇ¤¤ÎÀß·×¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢»º¶ÈOS¤Î¤¦¤Á¡¢¶¡µëÌÖ¡ÊÉôºà¡Ë¡¦À½Â¤¡ÊÄã¥³¥¹¥ÈÎÌ»º¡Ë¡¦¹¹¿·¡ÊOTAÁ°ÄóÀß·×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯¤¤¡£¤À¤«¤é²Á³Ê¤ò²¼¤²¤é¤ì¡¢Âæ¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¹¶¤á¹þ¤á¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Î®ÄÌ¡Ê¶âÍ»¡¦ÊÝ¾Ú¡Ë¡¦»Ä²Á¡ÊÃæ¸Å¡¦¿®Íê¡Ë¡¦¹¹¿·ÀÕÇ¤¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁÆ¤µ¤¬»Ä¤ë¡£CES2026¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸å¹©Äø¡×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼´Ö¤Ç¤âÌÀ³Î¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã»´ü¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡£¤À¤¬Ãæ´ü°Ê¹ß¡¢¤³¤³¤ò°®¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÃ¦Íî¤¹¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬»ý¤Ä¡ÖºÇ¶¯¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤Ï
ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎµÕ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£EV¡¦¥½¥Õ¥È¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¹Ç¯ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿»º¶ÈOS¤Ç¤¢¤ë¡£ÈÎ¼ÒÌÖ¡£¶âÍ»¥¹¥¡¼¥à¡£À°È÷¡¦ÉôÉÊ¶¡µë¡£Ãæ¸Å¡¦»Ä²Á¡£À©ÅÙÅ¬¹ç¤È¿®Íê¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢CES2026¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤Æ»þÂåÃÙ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢Ê£Àþ²½»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òEV¡¿SDV¡¿AI»þÂå¤ÎOS¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¡£¤³¤³¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï³Î¼Â¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡½¡½Ê£Àþ²½»þÂå¤ÎËÜÌ¿¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
CES2026¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬Á°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£AI¤ÏÇÆ¸¢¤Î¼ç¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£AI¤Ï¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¤ò¹Ô¤¤¡¢À½Â¤¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¹¹¿·¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢»Ä²Á¤ò»»Äê¤·¡¢°Û¾ï¤òÀè²ó¤ê¤ÇÄÙ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»º¶ÈOS¤ÎÁ´¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊºÇÅ¬²½¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£CES2026¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿AI¡ßSDV¤Ï¡¢¡Ö¸¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»º¶È¤ò»ß¤á¤º¤Ë²ó¤¹¤¿¤á¤ÎAI¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Î¶¥Áè¾ò·ï¤È¤Ï¡¢EV¤Ç¤â¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ê£Àþ²½¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢»º¶ÈOS¤È¤·¤Æ²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë´ë¶È¤À¤±¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Î¸å¤Ë»Ä¤ê¡¢¹½Â¤Å¾´¹¤ÎÃæ³Ë¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¼¡¤Î¾Ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Ê¤¼¶¥Áè¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö´ë¶È¡×Ã±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×Ã±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Î¤¬¡¢¼¡¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¶¯¤¤´ë¶È¡×¤¬µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÉé¤±¤ëÍýÍ³
Âè7¾Ï¡§¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó
¡½¡½¡Ö¶¯¤¤´ë¶È¡×¤¬Éé¤±¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¡×¤ò¼è¤Ã¤¿´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ëÍýÍ³
CES2026¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¥Áè¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¶¥Áè¤Ï¡¢´ë¶ÈÂÐ´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÂÐ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È´°Á´¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÎEV¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ë¶ÈÃ±ÂÎ¡¦À½ÉÊÃ±ÂÎ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£CES2026¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸«Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢À½ÉÊ¤äµ»½Ñ¤¬²õ¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÁÃÍ¤¬À®Î©¤¹¤ë¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç²õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â´ûÂ¸¤Î¶¯¼Ô´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£²õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤Î¼è¤êÊý¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¡¢ÌÙ¤±Êý¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»º¶È¤Î°ÅÌÛ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ç¸ì¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÏÊä´°¡×¡ÖÈÎÇä¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡×¡ÖÇä¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¡¢¤¤¤ÞÀÅ¤«¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹½Â¤¡×¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¿
ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤»º¶È¤À¤«¤é¤À¡£ÉôÉÊÅÀ¿ô¤Ï¿ôËüÅÀ¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÏÂ¿ÁØ¡£µ¬À©¡¦°ÂÁ´¡¦ÊÝ¸±¤¬Ì©ÀÜ¤ËÍí¤à¡£¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ç¤Ï¡¢°ì¼Ò¤À¤±¤¬¶¯¤¯¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÁÃÍ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤«°ì¤Ä¤Î»ÙÇÛÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢´ûÂ¸¤Î¶¯¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìµ¤¤ËÎ©¾ì¤¬ÍÉ¤é¤°¡£CES2026¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤Ï¡¢¸ÄÊÌ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´°À®¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢Éôºà¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¹¹¿·¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤ÇºÆ¹½À®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£Äã¥³¥¹¥ÈÎÌ»º¤È¹âÂ®¹¹¿·¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤·¡¢¼ºÇÔ¤òÁ°Äó¤Ë³Ø½¬¤·¡¢ÅñÂÁ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¶¥Áè¤ò²ó¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤¬À®Î©¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£Ìö¿Ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö°Â¤¤EV¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤ò¡¢¡Ö°Â¤¤EV¤òºî¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¥Áè¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÅÃÓ¡¦ÅÅÆ°ÉôÉÊ¡¦À½Â¤¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡£OTAÁ°Äó¤Ç¹¹¿·¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¡£¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¹âÂ®¤Ë²ó¤¹¡£Í¾¾ê¤ò³¤³°¤ËÎ®¤¹¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ½ÉÊÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÁÃÍ¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤¬´ûÂ¸¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¶¯¤ß¤òÀµÌÌ¤«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£ÉÊ¼Á¤â¡¢°ÂÁ´¤â¡¢¿®Íê¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤é¤¬²ÁÃÍ¤ËÅ¾´¹¤µ¤ì¤ë¡Ö°ÌÃÖ¡×¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
CES2026¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¤´ë¶È¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊä´°¼Ô¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¸ì¤À¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¡¢ÉôÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÁÃÍ¤ÎÃæ¿´¤¬¡¢´°À®¼Ö¤«¤é¡¢¹¹¿·¡¦±¿ÍÑ¡¦¥Ç¡¼¥¿¤Ø°Ü¤ë¡£¤³¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ç¸ì¤Î¸òÂå¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÜÅö¤Î¥ê¥¹¥¯¡×
ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¶¯¤¤¡£ÉÊ¼Á¡¢°ÂÁ´¡¢¿®Íê¡¢Î®ÄÌ¡¢»Ä²Á¡£¤À¤¬¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¤¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶¯¤¤¤¬¤æ¤¨¤ËÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Ìò³ä¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¶³¦¤ò°ú¤Ä¾¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¡£CES2026¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¼«¼Ò¤Ç°®¤ê¡¢²¿¤ò¼êÊü¤·¡¢¤É¤³¤Ç¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦ºÆÇÛÃÖ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¼è¤êÆÀ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä²Á¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¡¢ÊÝ¾Ú¤È¹¹¿·¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢µ¬À©¡¦°ÂÁ´¡¦À©ÅÙ¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ»ß¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÇË²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Éé¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ç¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CES2026¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¶õµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤ÏÂ·¤Ã¤¿¡£ÁªÂò»è¤â½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤ÎÌò³ä¤Ç¡¢¤³¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¼«Á³¤ËºÇ½ª¾Ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¢£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡ÖÌ´¡×¤«¤é¡Ö³Ð¸ç¡×¤ÎÏÃ¤Ø
ºÇ½ª¾Ï¡§CES2026¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë
¡½¡½¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÇÆ¸¢¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿
CES2026¤ò¿ôÆüÊâ¤¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ°¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î³Î¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ÎCES¤Ï¡¢³×Ì¿¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Å¾´¹ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£EV¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤â¡¢SDV¤â¡¢AI¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹¡×ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤ÏÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬»º¶È¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
CES2026¤¬ÀÅ¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤Ï½½Ê¬¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÁªÂò»è¤Ï½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¼Â¸³ÃÊ³¬¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦²ó¤¹¤«¡×¡Ö¤É¤¦»ß¤á¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦ÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤«¡×¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Ì´¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤ÎÏÃ¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¤³¦ÈÎÇä¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿»ö¼Â¤â¡¢¤³¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸«¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾¡ÇÔ¤Î·ëÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹½Â¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Æþ¸ý¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅñÂÁ¤ÈºÆÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢Äã¥³¥¹¥ÈÎÌ»º¡¢ÅÅÆ°²½¡¢¥½¥Õ¥È¹¹¿·¡¢Ê£Àþ±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë»º¶ÈOS¤¬¡¢À¤³¦É¸½à¤È¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âæ¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬OS¤Î¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¼Ö¤Ï¡ÖËÜÌ¿¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åú¤¨¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈNO¤À¡£ÆüËÜ¤¬Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»Ä²Á¡¢ÊÝ¾Ú¡¢Î®ÄÌ¡¢À°È÷¡¢À©ÅÙÅ¬¹ç¡¢¿®Íê¤Ï¡¢¼¡¤Î»º¶ÈOS¤ÎÃæ³ËÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òEV¡¦SDV¡¦AI»þÂå¤ÎOS¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤±¤Ð¡¢³Î¼Â¤ËÄÀ¤à¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡Ö¼¡¤ÎOS¤ÎÉôÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÁÈ¤ßÄ¾¤»¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÊ£Àþ²½»þÂå¤ÎËÜÌ¿¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤³¤ÎCES¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿Å¸¼¨¤ä¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°ì¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¡£EV¤Ç¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤â¡¢AI¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»º¶È¤ò»ß¤á¤º¤Ë²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¹½Â¤¡×¤òÃ¯¤¬Àß·×¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£CES2026¤Ï¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤òÌä¤¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä³Ð¸ç¡£¹½Â¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¡£¼ºÇÔ¤â´Þ¤á¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë³Ð¸ç¡£CES2026¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤¬¼¡¤Î10Ç¯¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤ò¼Î¤Æ¡¢²¿¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤ò¡¢ÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë