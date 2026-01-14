¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤¬¾¯Ç¯¤Î¼«»¦¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ÇGoogle¤ÈCharacter.AI¤¬°äÂ²¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ë¹ç°Õ
Google¤ÈAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎCharacter.AI¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î10Âå¤Î¾¯Ç¯¤Î¼«»¦¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤È¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤Ç¡¢°äÂ²Â¦¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÏÂ²ò¾ò·ï¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Google and AI startup to settle lawsuits alleging chatbots led to teen suicide | AI (artificial intelligence) | The Guardian
Character.AI, Google settle teen safety lawsuits | Mashable
https://mashable.com/article/characterai-lawsuits-settled
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤ËºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Ë¡ÄîÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÂ²ò¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¡¦¥³¥í¥é¥É½£¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤¿ÁÊ¾Ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀºÇ½ª·èÄê¤ÈºÛÈ½½ê¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤ÊÃÊ³¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²ò¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥¦¥§¥ë¡¦¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤·¤¿·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤Î¼«»¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏCharacter.AI¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤Ç¡¢¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤¹¤ëÁ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤È·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤òÆÉ¤á¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
14ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¼«»¦¤¹¤ëÁ°¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÊì¿Æ¤¬Character.AI¤òÁÊ¤¨¤ë - GIGAZINE
Google¤Ï2024Ç¯¤ËCharacter.AI¤ÈÈóÆÈÀêÅª·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈThe Guardian¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤ÏCharacter.AI¤È¤ÎÈóÆÈÀêÅª·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¡¢Character.AI¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ë¥Î¡¼¥à¡¦¥·¥ã¥¼¡¼¥ë»á¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¿¥¹»á¤òGoogle¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Character.AI¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤¿¤Á¤¬Google¤Ø°ÜÀÒ¡¢Google¤ÏCharacter.AI¤Îµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈóÆÈÀêÅª·ÀÌó¤Ë½ðÌ¾ - GIGAZINE
Social Media Victims Law Center(¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Èï³²¼ÔË¡Î§¥»¥ó¥¿¡¼)¤Ï¡¢2025Ç¯½©¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI»ÈÍÑÃæ¤Ë¼«»¦¤äÀÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤òÂåÉ½¤·¡¢Character.AI¤ÈGoogle¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç3·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¡¢Character.AI¤Ï2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤¬¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤È¼«Í³¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Character.AI¤Î¥«¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥¢¥Ê¥ó¥ÉCEO¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏCharacter.AI¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÄê¤Î°ÂÁ´À¤Î·üÇ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÌ¤²ò·è¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤ÈMashable¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢The Guardian¤Ïº£²ó¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ´Ø·¸¼Ô¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Character.AI¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤µ¤ó¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤êCharacter.AI¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦L¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤ÈGoogle¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£