¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè17Àá ¥Þ¥¤¥ó¥Ä vs ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè17Àá ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î14Æü04:30¤Ë¥á―¥ô¥¡¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ïº´Ìî ³¤½®¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£ー¥Ä¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥ó¥É¡¦¥¸ー¥×¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¥ß¥Ã¥±¥ë¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ê¥ó¥¬ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀîºê ñ¥ÂÀ¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
30Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎÍû ºßÀ®¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥·¥ë¥Ð¥ó¡¦¥Ó¥É¥Þー¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÀèÀ©¡£
34Ê¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ù¥é¥Ä¥·¥å¥Ë¥Ã¥Ò¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥«¥¹¥Ú¥ë¡¦¥Ý¥È¥¥¥ë¥¹¥¡ÊDF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥Ã¥×¥Êー¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥µー¥í¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
49Ê¬¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£ー¥Ä¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ê¥Ç¥£¥¨¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
58Ê¬¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ß¥Ã¥±¥ë¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ê¥ó¥¬ー¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥Þー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
59Ê¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ë¥ß¥ó¥É¡¦¥¸ー¥×¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¥Ù¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î60Ê¬¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥Þー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´Ìî ³¤½®¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Àîºê ñ¥ÂÀ¡ÊMF¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
