ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº©´ê¡¡ÎáÏÂ¤Î¸×¤ËÅÅ·â½Ð±é¡¡½Ð»ñ¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤â
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê69¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ç¡¢»Ö´ê¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¤Î¸×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·
¡¡ÇòÈ±¤ò¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÂå»á¤Ï¡¢½Ð»ñ¤ÎÀè¤Ç¼«¿È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö²¿ÅÙ¤«ÂáÊá¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·ºÌ³½ê¤Ë3²ó¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦ÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð»ñ¼ÔÂ¦¤«¤é¡¢ÎëÌÚËÜ¿Í¤«¤é¤Î¶¦±éµö²Ä¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¤½¤ÎÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê²áµî¤ËÎëÌÚ¤È¡Ë¥áー¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ç¡ÊÍê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£ËÍ¤«¤é¤Ï¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÈà¤Ë¤ÏÈà¤ÎÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¡ÊÎëÌÚ¤Ë¡Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁá¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²»³Ú³èÆ°¤ò2022Ç¯¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÎëÌÚ¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤Ë»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½Ð»ñ¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖÏÃ¤·Êý¤Çº£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÄÂå»á¤Ï¡Ö½Ð½ê¸å¤ÏËè·îÌôÊª¸¡ºº¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³êÀå¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð»ñ¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÇ¢¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æ±¢À¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½Ð»ñ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥´¥óºÙ°æ»á¤Ï¡Ö²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤¬²þ¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÄÂå¤Ï¡Ö¤ä¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤·¤«¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÎëÌÚ²íÇ·¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë4¿Í¤Î½Ð»ñ¼Ô¤«¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤Ë½¼¤Æ¤ë¹ç·×100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë