ÅçºêÍÚ¹á¡Ö¤¹¤´¤¤¥¤¥ä¤Ç¡Ä¡×½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¡ÈÌ¾Á°ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤«¤é¤À¤Ã¤¿
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÍÚ¹á¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Èº£Ç¯ÌñÇ¯¤ÇÉÔ°Â¤À¤é¤±¤ÎÍÌ¾¿Í¡É¤¬Âç½¸¹ç¡£¤½¤Î°ì¿Í¡¢Åçºê¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¿¤Ö¤ó50ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¤¤Î»ô¤¤¼çÆ±»Î¡¢Î©¤ÁÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¸¤¤òÄÌ¤·¤Æ·Ú¤¤Î©¤ÁÏÃÄøÅÙ¤ò¤¹¤ë´Ø·¸¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢ºÇ¶á¤½¤ÎÊý¤¬ÎÙ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£»ä¤â¡Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ê¼¡¤Ë¸¤¤Î»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤·ë¹½¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£²èÁü¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Îµ¬Ìó¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó»ô¤¨¤ëÉô²°¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¤½¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÊÅçºê¤È¡Ë°ì½ï¤Ë½»¤àÁ°Äó¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¤É¤ó°ú¤¡£
Åçºê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø·ëº§´êË¾¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø»Ò¤É¤âÍß¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Æ¡£·ë¹½¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤Ë¸À¤¤´ó¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö»ä¡¢½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬Ì¾Á°ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¥¤¥ä¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
