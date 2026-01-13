事務所の先輩・内村光良「おめでとう！マセキ初のチャンピオン！」にニッチェ江上感無量

お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子（41歳）が1月12日、公式ブログを更新。収録現場で会った、同じ芸能事務所のウッチャンナンチャン・内村光良（61歳）から掛けられた言葉を明かした。



この日、「内村さんに！！」と題してブログを更新した江上。仕事面で嬉しい出来事があったそうで、「今日は、収録の時に内村さんにお会い出来て、『おめでとう！マセキ初のチャンピオン！』と言っていただき、感無量でした」と、内村、ニッチェの2人が並んでピースサインを決める笑顔の3ショットとともに喜びの報告。



江上は「マセキ芸能社！！ 大好きで大切な事務所です！！」と所属事務所への愛情を改めて強調し、「本日はもう一本収録が、、家族の為にも事務所の為にも、ニッチェガンバルンバですよ〜」と、気合十分につづりブログを締めくくった。



この投稿にファンからは「内村さんに会えてよかったね」「ウッチャン＆ニッチェイイ写真」などの声が寄せられている。