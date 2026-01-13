ファン必携！坂倉花写真集が2026年4月3日発売！オンラインサイン会＆お渡し会も開催

株式会社KADOKAWAは、『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella!（リエラ）」のメンバーとしても活動中の坂倉花の初写真集を、2026年4月3日（金）に発売することをリリースした。カメラマンはHIROKAZU氏が担当、撮影は大阪、京都、奈良、宮古島にて行われた。発売まで3ヵ月を切った本日2026年1月13日（火）に先行カットと共に情報解禁！

『ラブライブ！スーパースター!!』などで人気の声優・坂倉花（さかくら さくら）1st写真集が、2026年4月3日（金）に発売決定！

坂倉花 ©撮影：HIROKAZU／KADOKAWA

本写真集のコンセプトは「遅れてやってきた修学旅行」。大阪、京都、奈良、そして宮古島という絶好のロケーションの中、坂倉花本人が非日常を全力で楽しむ姿を収めた。

バリエーション豊かな衣装に加え、テーマに沿った制服姿も披露。これまでの活動では見せてこなかった、彼女の新たな一面が凝縮された一冊となる。

本日より予約受付がスタートし、あわせて特典情報も公開された。発売日の2026年4月3日（金）にはオンラインサイン会、4月25日（土）にはHMV＆BOOKS SHIBUYAにて対面のお渡し会が開催される。

坂倉花さんコメント

この度、坂倉花1st写真集を発売させていただくことになりました！

高校生時代、制限の多い世の中で、例年通りの開催が出来なかった修学旅行に、「今もう一度行きたい……！」ということで、今回は”遅れてやってきた修学旅行”をテーマに、大阪、京都、奈良、宮古島の4都市に撮影しに行きました。

撮影中はいつも和気あいあいとしていて、どの場所でも本当に楽しく、自然な表情を沢山撮っていただけたと思っています。

憧れだった、初めての写真集。

背伸びをしない、今この瞬間のありのままの私が沢山詰まった、特別な1冊になりました。

是非みなさんに手に取っていただき、青春たっぷりな旅の思い出を、一緒に共有出来たらいいなと思っています！

【特典情報】

下記法人では、１冊ご購入ごとに特典をプレゼント！

ゲーマーズ：アクリルスタンド＆缶バッジセット（有償特典）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10862781/

ゲーマーズ：限定絵柄ランダムブロマイド（全3種）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10862779/

アニメイト：限定絵柄ブロマイド

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3148052/

Amazon：限定絵柄ブロマイド

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9WD2CZL

楽天ブックス：限定絵柄ブロマイド

https://books.rakuten.co.jp/rb/18260752/

セブンネット：限定絵柄ブロマイド

https://7net.omni7.jp/detail/1107613219

HMV：限定絵柄ブロマイド

https://www.hmv.co.jp/product/detail/15970732

タワーレコード：限定絵柄ブロマイド

https://tower.jp/item/6854516

※各法人１種～3種。すべて違う絵柄になります。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは、各販売サイト内問い合わせ先、または各実施店舗までお願いいたします。

【イベント情報】

写真集発売を記念したイベントの開催も決定！

＜写真集発売記念オンラインサイン会＞

開催：2026年4月3日（金）

販売開始日：2026年1月14日（水）18:00～

参加方法：corazon（コラゾン）にてご予約・ご購入の方。詳細はcorazon（コラゾン）HPをご確認ください。

corazon（コラゾン）：https://www.corazon-store.com/event/2026/01-14/15163/

＜写真集発売記念お渡し会＞

開催：2026年4月25日（土）

販売開始日：2026年1月14日（水）18:00～

場所：HMV&BOOKS SHIBUYA

参加方法：電子チケット（ローソンチケット）で対象商品をご購入の方。詳細はHMV&BOOKS SHIBUYA HPをご確認ください。

HMV＆BOOKS SHIBUYA：https://www.hmv.co.jp/store/event/54550/

坂倉花さんプロフィール

坂倉花（さかくら・さくら）

2004年4月3日生まれ 埼玉県出身

身長157cm

『ラブライブ！ スーパースター!!』鬼塚冬毬役としてデビュー。

同作から生まれたスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとしてライブなどで活動中。

※先行カットの掲載は予告なく変更になる可能性があります。