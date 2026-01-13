【ジェラピケカフェ】バレンタイン限定フェア「Sweet Valentine’s Time」vol.1を開催 / 1月15日から

「gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)」は、バレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第1弾となるvol.1を、2026年1月15日(木)から2月2日(月)まで提供する。

今年のバレンタインは、vol.1とvol.2の2段階構成。第1弾では、ホイップをフリルのように重ねたクレープを中心に、優しい甘さと濃厚なチョコレートを楽しめるラインアップを展開する。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ラズベリーフリルショコラクレープ(ベリー&カスタード)

価格:1,190円

ラズベリーとチョコレートをミックスしたホイップクリームをフリル状に重ね、チョコレート製のリボンをトッピングしたバレンタイン限定クレープ。ホイップの中には濃厚なフォンダンショコラを忍ばせ、カスタードクリーム、ラズベリーソース、いちご、全粒粉クッキーとともに、甘さと酸味、食感のバランスを楽しめる一品。

ラズベリーフリルショコラクレープ（ベリー＆カスタード）

◆リッチフリルショコラクレープ(バナナ&ホイップクリーム)

価格:1,190円

チョコレートホイップを重ねたフリル仕立てのクレープ。ホワイトチョコレートのリボンをあしらい、ホイップの中にはフォンダンショコラを使用。チョコレートソース、ラズベリーソース、バナナ、全粒粉クッキーを組み合わせたショコラクレープ。

リッチフリルショコラクレープ（バナナ＆ホイップクリーム）

◆ピケベアマシュマロホットチョコレート

価格:890円

モカソースとミルクを合わせたホットチョコレートに、チョコレートエスプーマを重ねたドリンク。マシュマロとピケベア型マシュマロをトッピングし、見た目にも可愛らしく仕上げている。ピケベアマシュマロホットチョコレートはvol.2でも継続販売予定。

ピケベアマシュマロホットチョコレート

※ドリンクは紙コップでの提供。

※各店舗、各日数量限定。1月30日オープンのサンシャインシティ池袋店では販売しない。