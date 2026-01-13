【PS5「Ghost of Tsushima Director’s Cut」】 発売日：2021年8月20日 価格：8,690円 セール価格：4,426円

Amazonにて、プレイステーション 5版オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー「Ghost of Tsushima Director’s Cut」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から49%オフの4,426円。

「Ghost of Tsushima Director’s Cut」は、2020年にプレイステーション 4版で発売された「Ghost of Tsushima」に追加ストーリー「壹岐之譚」をはじめとする様々な要素を追加した作品。「Ghost of Tsushima」本編に加え、PS4デジタルデラックス版の内容物としてのみ入手可能だったアイテムの数々や、大型アップデートとして配信されたオンライン協力プレイモード「Legends／冥人奇譚」、そして完全新規ストーリー「壹岐之譚」など、多数の追加要素が含まれる。

【『Ghost of Tsushima Director's Cut』 ローンチトレーラー】

(C)2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Ghost of Tsushima is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC.