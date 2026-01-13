スポーツや音楽など、幅広い用途で活用されてきたさいたまスーパーアリーナ（さいたま市中央区）が大規模改修工事のため、１３日から最大で１年半休館する。

老朽化に伴う音響設備などの更新を行うためで、２０００年の開館以降、長期休館は初めて。

スーパーアリーナは最大３万７０００人を収容できる県有施設。県はエレベーターやエスカレーター、音響設備などの更新費用として、１３９億円を計上している。

大規模イベント向けの「スタジアム」や「メインアリーナ」などは、壁や床が可動することで、客席数を増減できる作りだ。これまで多くの展覧会やスポーツ、音楽イベントなどで親しまれており、東京五輪ではバスケットボールの会場にもなった。１１年の東日本大震災直後には、福島県双葉町の町民約１２００人を受け入れ、避難所としても機能した。

さいたま市の成人式（二十歳の集い）も、０２年からスーパーアリーナで行われてきた。市は休館にあたって、２７年の二十歳の集いを埼玉スタジアム（同市緑区）で開くことを検討している。

現在、県はスーパーアリーナの命名権（ネーミングライツ）を公募中だ。希望契約額は年５億円以上で、３月末までの契約締結を目指している。締結されれば、休館明けには愛称の使用が始まりそうだ。

休館中でも、中・小規模イベント向けの「展示ホール」や隣接する「けやきひろば」などは使用できる。