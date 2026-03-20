さいたま市の自宅マンションで2018年1月ごろ、茨城県に住む当時21歳の女性Aさんを承諾のうえで殺害したとして承諾殺人などの罪に問われた斎藤純被告（32）の初公判が3月18日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であった。検察側は2015年10月にも別の女性（Bさん、当時22歳）を同様の手口で殺害したとみて、追起訴していたことを明らかにした。 【画像】部屋は“つっかい棒”で家族を立ち入れない状態に。斎藤被告が暮らしていたマ