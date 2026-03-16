さいたま市内のラーメン店が、学生向けにチャーシュー無料の食べ放題イベントを行ったところ、客の男子学生がトイレ横の手洗いで吐いて排水管が逆流してしまう事態になった。これを受けて、無理のない範囲で食べ、トイレで吐かないでほしいと店が呼びかけ、客のマナーなどが議論になっている。「無理がない範囲でお願い致します」と呼びかけると...「申し訳ないです。食べ放題のお客様がトイレで吐いてしまい詰まって逆流して大変