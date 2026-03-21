さいたま市の国道で突然、道路に現れた人物が車に飛び蹴りをする瞬間がドライブレコーダーに捉えられました。3月15日、小走りで道路を横断する人物。中央分離帯をジャンプすると車の陰へ。目撃者：慌てた感じの走り方で、道路を渡ってた感じだった。その直後、左の車線に飛び出すと黒い車は急ブレーキ。再び姿を現すと、今度は後ろを走っていた白い車に近づき、飛び蹴りを繰り出しました。目撃者：無表情な感じで、感情が読み取れ