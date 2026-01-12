初出店32ブランドが集結！東武百貨店池袋本店「ショコラマルシェ」

東武百貨店 池袋本店が、2026年1月28日(水)から2月14日(土)まで「ショコラマルシェ」を開催します。

今回は売場面積を約2割拡大し、過去最大となる410坪の会場に展開。

初出店32ブランドを含む、計139ブランドが一堂に会する大規模な祭典です。

東武百貨店 池袋本店「ショコラマルシェ」

開催期間：2026年1月28日(水)〜2月14日(土)

開催場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場

営業時間：午前10時〜午後7時

過去最大規模で開催される本イベント。

会場で作りたてを楽しめるイートイン＆実演コーナーも約2倍の13ブランドに拡大し、その場でしか味わえない限定スイーツが登場します。

自分へのご褒美や友チョコなど、多様なニーズに応えるバリエーション豊かなラインナップに注目です。

メゾン・ルルー「キャラメルバー5本セットA」

価格：4,806円(5本入)

初出店ブランドの注目商品。

キャラメルを薄く伸ばしてチョコレートでコーティングしました。

相性の良いフレーバーを厳選した、同ブランドの人気商品です。

クルイゼル「クルイゼル ギモーヴベア」

価格：2,700円(6個入)

こちらも初出店ブランドによる一品。

ふんわりと軽い食感のギモーヴを、カカオ63％のダークチョコと、カカオ39％のミルクチョコで包んでいます。

可愛らしいベア型に仕上げられた、見た目にも癒やされるスイーツ。

キャギ ド レーブ「コフレロン」

価格：1,836円(19個入)

初出店ブランドがお届けする鍵型ショコラ。

カカオ33〜87.5％のこだわり抜いた7種を味わえます。

華やかな見た目とカカオのアロマが、至福の時間をもたらします。

ダリケー「カカオが香るチョコレート・トリュフ-shizuku-」

価格：3,197円(6個入)

初出店ブランドのトリュフ。

インドネシアの農家とともに品質を高めたカカオを使用しています。

柑橘と茶が織りなすアロマが、優雅な余韻を残す6種のアソート。

カカオサンパカ「ルナ セレクション3種」

価格：1,890円(3個入)

東武限定品として登場。

宝石のようなフォルムと鮮やかな彩りがきらめく、センセーションな3種のボンボンチョコレートです。

フルーツのみずみずしい味わいが口の中に広がります。

アンソンバーグ「アンソンバーグウイスキー コレクション5P」

価格：1,998円(5個入)

※アルコール使用

初出店ブランドの大人のショコラ。

シングルトン、ダルウィニー、オーバン、タリスカー、ラガヴーリンという世界的に有名なウイスキー5種を、ダークチョコに閉じ込めました。

ナカムラチョコレート「セレブレーションBOX」

価格：5,238円(9個入)

初出店ブランドの逸品。

オーストラリア在住のショコラティエール中村有希氏が生み出す、新感覚のチョコレートです。

メレ・ド・ショコラ「メリメロ ベリーベリー ラヴィアン」

価格：2,700円(105g)

初出店ブランドが提案する新食感ショコラ。

フリーズドライのフルーツにチョコを染み込ませています。

ストロベリー、ラズベリー、青島みかんの3種をアソートしました。

クレープとエスプレッソと「ストロベリーショコラダブルメルト」

価格：1,600円(1個)

初出店かつ実演販売で楽しめる贅沢な一品。

香り高いショコラ生地にミルキーな生クリーム、ラズベリージャム、チョコクッキーを入れています。

上には自家製の甘さ控えめなチョコクリームと国産のイチゴをトッピング。

ホワイトチョコとミルクチョコをダブルでメルトしました。

バビ「クレープ」

価格：イートイン 各1,650円(1個)

ラインナップ：(1) ドバイチョコレート、(2) 塩キャラメルダブルナッツ、(3) プラリネチョコレート

実演販売で提供されるモチモチ食感のクレープ。

ジェラートや生クリーム、BABBI特製のソースをトッピングしています。

この期間、関東では池袋東武でしか味わえないスイーツ。

ブノワ・ニアン「クッキー オ モルソー ド ショコラ」

価格：864円(1個)

実演販売で提供される、店内で焼き上げる出来たての自家製クッキー。

こだわりのチョコや発酵バターを使用し、くちどけの良い食感に仕上げています。

ナイトカカオバイココディー「70％ダークチョコジェラート」

価格：イートイン 693円(1個)

数量限定、東武限定品として登場。

70％ダークチョコを使ったリッチな味わいのジェラートに、カットした生チョコをトッピングしています。

※生チョコトッピングは先着500名様限定。

ショコラトリー雨の詩「ソフトクリーム」

価格：イートイン 各821円(1個)

ショコラマルシェ初出店ブランド。

本格ショコラと、ソフトクリームでは珍しいチョコミントの2種を展開します。

生チョコと割チョコで仕上げた贅沢な一品。

アンフィニ「チョコレートソフト」

価格：イートイン 770円(1個)

加賀金沢の森八が手がけるショコラトリーが贈るソフトクリーム。

和と洋をかけ合わせた、複雑で繊細な味わいを楽しめます。

＆アールグレイ「香るティージェラート」

価格：イートイン 825円(トリプル) / 715円(ダブル)

2026年バレンタイン限定チョコジェラート4種が登場。

ショコラ フランボワーズやヘーゼルナッツキャラメルなどのフレーバーがラインナップされます。

ジャン＝ポール・エヴァン「ソルベ パリジャン カカオ クルスティヤン」ほか

価格：イートイン 各990円(1個)

ラインナップ：(1) ソルベ パリジャン カカオ クルスティヤン、(2) グラス パリジェンヌ ヴァニーユ クルスティヤン トゥ

ショコラマルシェ初出店。

濃厚なビターチョコレートソルベにはフランボワーズソースを合わせました。

ヴァニラアイスにはチョコレートソース、そしてそれぞれに合うクルスティヤンをトッピングしています。

ウミネコパーラー「ストロベリードバイショコラ」

価格：イートイン 2,200円(1個)

出店期間：1月28日(水)〜2月4日(水)

ショコラマルシェ初出店のかき氷。

定番の苺ピスタチオをバレンタインバージョンに仕上げました。

サクサク食感が美味しいドバイチョコをかき氷にアレンジし、苺ソースと合わせています。

ティーマリア「マカロン」

価格：(1) チョコ＆アールグレイ 1,188円(3個入) / (2) アールグレイ 1,059円(3個入)

初出店ブランドの気品あふれるマカロン。

厳選したアールグレイ茶葉をガナッシュクリームに混ぜ込んでいます。

ソイルチョコレート＆マメイルナマチョコレートマカロン「生チョコマカロン」

価格：3,701円(6個入)

※アルコール使用

カカオ豆からこだわった生チョコを挟んだマカロン。

こだわりを一度に味わえる贅沢な一箱です。

アンフィニ「テリーヌあんショコラ」

価格：3,888円(1本307g)

※数量限定、アルコール使用

地酒とレモン風味が漂うオーガニックチョコを使用。

自家製あんこをブレンドしたホワイトチョコを合わせ、和菓子を思わせる優しい味わいに仕上げています。

アミリー「アミリー チアフル チョコチップ生クッキー」

価格：1,988円(4個入)

ショコラマルシェ初出店。

こだわり素材をふんだんに使ったハンドメイドのクッキーです。

Gバターズ「Gバターズ バターサンド」

価格：2,592円(4個入)

ショコラマルシェ初出店。

カカオの香り豊かなショコラ、甘くてほろ苦いショコラ キャラメルなど4種を詰め合わせました。

ピスタアンドトーキョー「ピスタチオロッシュ」

価格：1,944円(6個入)

ショコラマルシェ初出店。

ピスタチオチョコレートに薄焼きクレープ生地のフィアンティーヌと刻みピスタチオを合わせています。

隠し味にキャラメルチップを加え、コクと食感をプラスしました。

メゾン・ヴェルディエ「ぶどうのチョコKif-Kif 95gボトル」

価格：2,484円(95g)

※アルコール使用

初出店ブランドがお届けする、写真を撮りたくなるようなチョコレート。

みずみずしいゴールドレーズンをボルドー産の貴腐ワインでマリネし、ビターチョコで包みました。

メゾン・ショーダン「パヴェ ア ロランジュ」

価格：2,700円(25個入)

初出店ブランドの逸品。

複数ブレンドしたビター系クーベルチュールをベースに、オレンジのテイストをプラスしました。

柑橘の香り高いパヴェを楽しめます。

メサージュ ド ローズ バイ カレンド「ベルローズ」

価格：3,219円(5個入)

初出店ブランド。

お花屋さんが作った、本物と見間違えるほど繊細な色とりどりのバラ型ショコラです。

ホテルズ プログレス「ペタルパピヨンアズール」

価格：5,001円(120g)

自然由来の素材にこだわるスイーツを展開。

花びらのようなペタルチョコに、パピヨンをかたどったオーナメントチョコを添えています。

担当者インタビュー

担当者は、今回の開催について以下のように語ってくださいました。

カカオ高騰などによる値上げは全体で平均約5〜10％増となります。

しかし、ご褒美需要などご自身でチョコレートを楽しむ傾向が強まるなか、買い控えの影響は少ないと予想しています。

売場面積を拡大し、過去最大規模で繰り広げられる2026年のショコラマルシェ。

出来たてのスイーツから写真映えするショコラまで、圧倒的なラインナップでバレンタインシーズンを彩ります。

ぜひ会場で、お気に入りの一品を見つけてください。

東武百貨店 池袋本店「ショコラマルシェ」の紹介でした。

