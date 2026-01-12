ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¸ì¤ë¡¢Ë°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤Î¸½ºßÃÏ¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï¡È¼«Ê¬¤ËË°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¡¢1·î12Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê～Îø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦～¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀÖÁ¿¤À¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü´Ú¤ÎÊ¸²½¤¬¸òºø¤¹¤ë¸½¾ì¤ÇÀÖÁ¿¤Ï²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¾ï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ËË°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÈà¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
»²¹Í¡§ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¼ç±é¡¢¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡¡¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êÊüÁ÷
ーーº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÖÁ¿¡§ºÇ½é¤Ï¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆâÍÆ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤ÂæËÜ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á´Ú¹ñ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÂÁÈ¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÖÁ¿¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ³°¤ÎÊý¤È¤â¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ìÅì¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¿©¡×¤Î¥É¥é¥Þ¤âÅ´ÈÄ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡§¸½¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¬¼þ¤ê¤ÎÊý¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î¸À¤¤²ó¤·¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤³¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê°ãÏÂ´¶¤¹¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÖÁ¿¡§¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£¤ª¼Çµï¤â¡¢Èà½÷¤¬¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇ®¤â¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢³èÆ°¤·¤Æ10Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¼ê¹¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÁ¯ÅÙ¤È¥Ô¥å¥¢¤µ¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¸½¾ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡©
ÀÖÁ¿¡§´ðËÜ¡¢¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¨¥¤¥¸¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ーー¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÀÖÁ¿¡§´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ê¡×¤«¡Ö¥Ë¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤Ø¥¦¥©¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ø¥¦¥©¥Ê¡×¤«¡Ö¤Ø¥¦¥©¥Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ø¥Ì¡Ù¡Ø¥Í¡Ù¡Ø¥Î¡Ù¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ø¤Ø¥¦¥©¥Ì¡Ù¡Ø¤Ø¥¦¥©¥Í¡Ù¡Ø¤Ø¥¦¥©¥Î¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤èー¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÖÁ¿¡§¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
ーーÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ê¢¨¼èºàÆü¤Ï8·î¡Ë¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Ïー¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡§ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¡Ä¥Ïー¥É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¯ÆÉ·à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ïー¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª»Å»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤½¤ÎÂ¿Ë»¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡§2025Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤ÏÊ£¿ô¤ÎºîÉÊ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È»þ´Ö¤ò³ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËºîÉÊºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºîÉÊ¤¬À¤¤Ë½Ð¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¯¤·²áµî¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÇÐÍ¥ÆÃÍ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÖÁ¿¡§±Ç²è¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Î¥¤ì¤ì¤ÐÎ¥¤ì¤ë¤Û¤É±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËµÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤òÈ¿¾Ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»£¤Ã¤Æ¤¹¤°ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÀÖÁ¿¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡Ù¡Ë¤¬Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÖÁ¿¡§¡Ø¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡Ù¤Î¹¤¬¤êÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤«¤éºîÉÊ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤âÂç»ö¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
ーー°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂåÉ½ºî¤È¸Æ¤Ù¤ëºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÖÁ¿¡§ ËÍ¤ÏËèºîÉÊ¡¢¡ÖÁ´ÉôÂåÉ½ºî¤Ë¤¹¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½ºî¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¡ÈÊÉ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ÎÁÇ´é¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£ÇÐÍ¥ ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖÁ¿¤µ¤ó¤Î¡ÖË°¤¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÖÁ¿¡§¡ÖË°¤¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ËË°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌò¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Öº£Æü¤ÏÃµÄå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¥Û¥éー±Ç²è¤Ç¼ö¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Ë°¤À¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ë°¤¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ë°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë