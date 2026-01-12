¡ÚDr.¥³¥Ñ¤Î¡ÖÃù¤Þ¤ë¡×É÷¿å2026¡Û¸áÇ¯¤Î³«±¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Èµ±¤¡É¡¢¥é¥Ã¥¡¼¿§¡Ö²«¡¦¶â¡¦¶ä¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ
¡¡·ÐºÑ¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢¹¥·Êµ¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Êª²Á¹â¤ÎÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤É¤³¤âÀáÌó¥à¡¼¥É¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë¤â¡È´üÂÔ¤è¤êÉÔ°Â¡É¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ò¾Ð´é¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Î¤¬Dr.¥³¥Ñ»á¤À¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤ë¤È³ô²Á¤âÉÔÆ°»º²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼å¤¤¤Ê¤¬¤é²óÉü´ðÄ´¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á½îÌ±¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¹Í¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤Ê¬¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ï¹¥·Êµ¤¤Ë!? ¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë´üÂÔ¤ò
¡¡¥³¥Ñ»á¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢'24Ç¯7·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·»æÊ¾¡£·Êµ¤½Û´Ä¤ÎÀáÌÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËÄÉ¤¤É÷¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢³Î¼Â¤Ë¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ÷¿å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ï¡¢¸Þ¹Ô¤Î¡Ø²Ð¡Ù¤Îµ¤¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯É½¤ì¤ëÇ¯¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Ð¤ÏÀª¤¤¡¦È¯Å¸¡¦É½¸½ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢Êª»ö¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¸áÇ¯¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¿·¤·¤¤Ä©Àï¤äÊÑ²½¤¬À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡È·ÐºÑ¤ÎÂÉ¡Ê¤«¤¸¡Ë¼è¤êÌò¡É¤Î±¿¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¯É½¤ì¤ëÇ¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Ê¤é¥ê¡¼¥À¡¼¡¢²È¤Ê¤é²È·×¤òÍÂ¤«¤ë¼çÉØ¡Ê¼çÉ×¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¿Í¡É¤Î±¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÇ¯¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³«±¿É÷¿å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤É¡¢²È·×¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â¤½¤Î²¸·Ã¤¬¹¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢'26Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤¨¤Ð¶â±¿¤â¾å¤¬¤ë
¡¡¸áÇ¯¤Î³«±¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Èµ±¤¡É¡£ÌÂ¤¤¤äÄäÂÚ¤òÊú¤¨¤¬¤Á¤Êº£¤³¤½¡¢±óÎ¸¤ä¸¬µõ¤µ¤ò¾¯¤·ÏÆ¤ËÃÖ¤¡ÈÇÉ¼ê¤Ë¡É¡ÈÆ²¡¹¤È¡É¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬±¿µ¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢È©¤äÈ±¤Ë¤Ä¤ä¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¸÷¤ë¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿½÷À¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£È©¤âÈ±¤â¤Ä¤ä¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤Ïµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÈ±¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¶â±ï¡¦¶ä±ï¤Î´ã¶À¤â¡ý¡£
¡¡Éþ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤¦¤È¤¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤é¡ÈÇÉ¼ê¤Ê¤Û¤¦¡É¤òÁª¤Ó¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³°½Ð¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¿Í¤È¤Ä¤¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î½ÐÈñ¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±¿µ¤¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶â±¿¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï²È¤ò¡È¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¡É¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£ÁÝ½ü¤ä´¹µ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ²Ö¤ò¾þ¤ê¡¢¹Ô»ö¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¤òÀ°¤¨¤ë¡£²È¤¬´î¤Ö¤È¡¢²ÈÂ²¤Î±¿¤â¼«Á³¤È¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
µ±¤¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¶â±¿¤ò¾å¤²¤è¤¦
¡Ö²«¿§¤ä¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»È¤¤¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¡¼¥É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡£º£Ç¯¤ÏÀÖÈÓ¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤´¤Á¤½¤¦´¶¤Î¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤¬±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¶â¤ò°·¤¦¡È¼«Ê¬¼«¿È¡É¡È²È¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡ÖºâÉÛ¤äÄÌÄ¢¡¢²È·×Êí¤ò¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¡¦²È¡¦»ý¤ÁÊª¤ò¤¤Á¤ó¤Èµ±¤«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡ÈÀö¤¤À¶¤á¤ë¡É¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÎÉþ¤ä¥Þ¥Ã¥È¤ò¾ï¤ËÀ¶·é¤Ë¤·¡¢¸¼´Ø¤äÉô²°¤Î¾²¤Ï¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¡£±ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ßÆþ¤ì¤¿¿å¤ÇÁ¬Àö¤¤¤ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÀ¶¤á¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¡£Ìñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤Ð¹¬±¿¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºâÉÛ¤ÎÊ£¿ô»ý¤Á¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿·Ç¯¤ÏºâÉÛ¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¶â±¿¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎºâÉÛ¤òËá¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡£
¸áÇ¯¥é¥Ã¥¡¼É÷¿å¤È¤Ï
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¡¡Èµ±¤¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î'26Ç¯¡¢ºÇ¹â¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ïµ®¶âÂ°¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡£¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¤ÎÂæ¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Î²«¿§¡¢¥µ¥Ö¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¡¢ÀÄ¤ÎÅ·Á³ÀÐ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯½÷À¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
¡¡»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä³×¾®Êª¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÉþ¡¢´ã¶À¤Ê¤É¤â³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë
¡¡¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö²«¿§¡×¡Ö¶â¿§¡×¡Ö¶ä¿§¡×¤Î3¿§¡£¥µ¥Ö¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¡ÖÀÖ¡×¡ÖÀÄ¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢µ±¤¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤¬³«±¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸áÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿§¤À¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÉþ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ª¤¦¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤Ê¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¿´¤òÉâ¤Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡ª
¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤ë
¡¡¥¨¥Ó¤ä¥«¥Ë¤Ê¤É¤Î¹Ã³ÌÎà¡¢¥Û¥¿¥Æ¤ä¥¢¥µ¥ê¤Ê¤É¤Î³Îà¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢ÂçÆ¦¤ä¾®Æ¦¤Ê¤É¤ÎÆ¦Îà¤¬¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¡¼¥É¡£¹Ã³ÌÎà¤ä³Îà¤Ï»Å»ö¤äÅê»ñ¡¢¿Íµ¤¡¢ºÍÇ½¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢²ÌÊª¤Ï¶â±¿¤äºâ±¿¡¢·ò¹¯±¿¡¢²ÈÄí±¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Æ¦Îà¤â¶â±¿¤ä·ò¹¯±¿¤ò¾å¤²¤ë¡£ÀÖÈÓ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¡¢¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¡£
½»¤Þ¤¤¤òµ±¤«¤»¤ë
¡¡¾²¤Ë¤ÏÌñ¤ÈÉÔ±¿¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿´¤Ë¤âÉÔËþ¤ä¥°¥Á¤¬¤¿¤Þ¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¡¢¿å¿¡¤¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ä¿åÀò¥ì¥Ð¡¼¡¢¶À¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶â±¿¤äºâ±¿¤âÍî¤Á¤ë¡£
¡¡¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Çµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤À¡£
¸ýºÂÈÖ¹æ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢¸ýºÂÈÖ¹æ¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¡£¶â±¿¤Ë¶¯¤¤¡¢¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î²¼2·å¤Ï72¡¦68¡¦16¡£
¡¡µÕ¤Ë¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¶â¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ï43¡¦12¡¦83¡£¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼ÈÖ¹æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¿·¤¿¤Ë¸ýºÂ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤ì¤òÃùÃßÍÑ¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡£ÈÖ¹æ¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤¬¡¢±¿µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£
ºâÉÛ¤òÌÜÅªÊÌ¤Ë»ý¤Ä
¡¡¸½¶â¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢ºâÉÛ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤âÁý¤¨¤¿º£¤³¤½¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤ªºâÉÛÉ÷¿å¡×¤¬¸ú¤¯¡ª
¡¡ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¤Û¤«¡¢Åê»ñÀìÍÑ¡¢²È¤Ç»È¤¦¶â¸ËºâÉÛ¤Ê¤É¡¢ÌÜÅªÊÌ¤ËºâÉÛ¤òÊ£¿ô»ý¤Á¤¹¤ì¤Ð¶â±¿¤ÏºÇ¶¯¤Ë¡£Åê»ñ¤Ë¤Ï»Ô¾¾ÌÏÍÍ¡¢ºâ»º¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¶ä¿§¡¢¶â±¿Á´ÈÌ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤é²«¿§¤ä¶â¿§¡¢»Å»ö¤Ç²Ô¤®¤¿¤¤¤Ê¤éÀÖ¤Ê¤É¡¢ºâÉÛ¤Î¿§¤äÌÏÍÍ¤âÁª¤Ü¤¦¡£
2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥é¥Ã¥¡¼DAY
¡Ú1·î15Æü¡Û
¡¡¿·¤·¤¤ºâÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢»È¤¤»Ï¤á¤ë¡£Âç¤¤ÊÌ´¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Âç¤¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤è¤·¡ª
¡Ú2·î15Æü¡Û
¡¡·èÃÇ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Æü¡£ÆÃ¤Ë»Å»ö¾å¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯
¡Ú3·î5Æü¡Û
¡¡·¼ê¯¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤´¤È¤È±ï¤¬¤¢¤ëÆü¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¤í¤·¤Æ»È¤¦¤È¤è¤¤
¡Ú4·î18Æü¡Û
¡¡¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÀö¤¤À¶¤á¤ë¤³¤È¤ÇÌñ¤¬Íî¤Á¡¢µ¤Ê¬°ì¿·¡£Àö¤Ã¤¿¸å¤Ï»ç¿§¤ÎÉÛ¤ÇÊñ¤à
¡Ú5·î4Æü¡Û
¡¡Çã¤¤Êª¤¬³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Çã¤¤¤Þ¤¯¤ë¡ª¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë½ÐÈñ¤·¤¿³Û¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤êÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡Ú6·î21Æü¡Û
¡¡²Æ»ê¡£¥¥ó¥¥ó¥¥é¥¥é¤¬³«±¿¥ï¡¼¥É¡£º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªºâÉÛ¤ò¶¡ÍÜ¡¦½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÂ¼ÍµÈþ¡ÊÍÓ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë