CORTIS『第40回ゴールデンディスクアワード』で新人賞を受賞！「2026年、より良い音楽で戻ってくる」

CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）は、1月10日に台北ドームで開催された『第40回ゴールデンディスクアワード』にて新人賞を受賞した。

■『第40回ゴールデンディスクアワード』では1stEPタイトル曲「What You Want」を披露

メンバー5人は「このような大きな授賞式で新人賞をいただくことができ、大変光栄だ。いつも応援してくださるCOER（公式ファンクラブ名／読み：コア）の皆さん、愛しているし、感謝している。2026年も素晴らしい活動をお見せしたい。より良い音楽とパフォーマンスで戻ってくるので、これからも関心を持って見守ってほしい」と喜びのコメントを伝えた。

この日、CORTISは1stEPのタイトル曲「What You Want」を披露。トレッドミルと大型LEDを活用した演出により、まるで一編の映画のようなステージを作り上げた。トレッドミルの上を走るメンバーたちの背後には砂漠の風景が広がり、実際に全力疾走しているかのような躍動感を演出。5人のメンバーは、激しく走り続ける振り付けの中でも揺るぎない歌唱力を誇り、安定したライブパフォーマンスで観客を魅了した。会場のボルテージは一気に最高潮へと引き上げられた。

CORTISは『ゴールデンディスクアワード』に加え、『2025 MAMA AWARDS』や『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』でも新人賞を受賞し、主要授賞式で新人賞を総なめにしている。これらの成果は、アルバムおよび音源チャートの両面で目覚ましい成績を収めたことによるもの。1stEp『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、韓国・サークルチャート基準で138万枚以上のセールスを記録し、2025年にデビューした新人の中で唯一、単一アルバムでミリオンセラーを達成。

また、同Epは米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」（2025年9月27日付）で15位にランクインし、プロジェクト型グループを除く歴代K-POPグループのデビューアルバムとして最高記録を樹立。グローバルオーディオ・音源プラットフォームSpotifyでは、1月8日時点で累計ストリーミング再生回数3億回を突破している。

なお、CORTISは先日発表された米国の音楽授賞式『2026 iHeartRadio Music Awards』の候補にも名を連ね、「Best New Artist (K-pop)」と「Favorite TikTok Dance」の2部門にノミネートされている。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

