YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「やせたライギョにイカを近づけると…【やせすぎ雷魚128日目】」と題した動画を公開しました。動画では、かつてやせ細っていたライギョが順調に回復している様子や、お裾分けしてもらったイカを豪快に食べる姿が収められています。



飼育を始めて128日目となるライギョ。発見当初はガリガリにやせていましたが、今では体に肉がつき、頬のくぼみも目立たなくなるほど回復しました。飼い主はライギョをさらに太らせるため、特別なエサを用意します。



今回与えるのは、釣り仲間である「きな猫釣りちゃんねる」のきなさんが釣ったという「ベイカ」という小さなイカ。たくさんのイカをお裾分けしてもらった飼い主は、さっそくライギョに与えてみることにします。



水面にイカを近づけると、ライギョはゆっくりと反応。最初は少し警戒しているのか、一度は通り過ぎてしまいます。しかし、匂いを嗅いでエサだと認識すると、勢いよく食いつきました。一度食べ始めると食欲に火が付いたようで、次から次へとイカを丸呑みしていきます。その食べっぷりは見ていて気持ちがよく、あっという間に10匹以上をたいらげました。



さすがにお腹がいっぱいになったのか、最後のイカは口に咥えたまましばらく動かなくなります。お腹は食べたイカでパンパンに膨らんでおり、満足そうな様子がうかがえます。たくさんのエサを食べて力強く回復していく姿は、見る人に元気を与えてくれるでしょう。