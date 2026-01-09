　9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円高の5万2210円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては270.11円高。出来高は2932枚となっている。

　TOPIX先物期近は3534.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.39ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52210　　　　　+130　　　　2932
日経225mini 　　　　　　 52215　　　　　+140　　　 52753
TOPIX先物 　　　　　　　3534.5　　　　　　+7　　　　4153
JPX日経400先物　　　　　 31850　　　　　 +45　　　　 147
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　+1　　　　 308
東証REIT指数先物　　売買不成立

