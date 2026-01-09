日経225先物：9日22時＝130円高、5万2210円
9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円高の5万2210円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては270.11円高。出来高は2932枚となっている。
TOPIX先物期近は3534.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.39ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52210 +130 2932
日経225mini 52215 +140 52753
TOPIX先物 3534.5 +7 4153
JPX日経400先物 31850 +45 147
グロース指数先物 696 +1 308
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
