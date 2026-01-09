山形県内で住宅火災が相次ぎました。

【画像】火災現場

山形市では１棟が全焼したほか、村山市では焼け跡から１人の遺体が発見されています。

警察や消防によりますと、きょう午前４時３０分ごろ、山形市沼木の住宅で「建物が燃えている」などと通行人から１１９番通報がありました。

火はおよそ３時間半後の午前８時ごろに消し止められましたが、住宅１棟が全焼し、周辺の５棟にも燃え移りました。

この家に住む７６歳の男性がのどの痛みを訴え救急搬送されましたが、命に別状はないということです。

■村山市では焼け跡から１人の遺体

また、村山市でも火災がありました。

きょう午前３時半ごろ、村山市䑓山で「住宅火災で建物が炎上している」と近くの人から１１９番通報がありました。

火が出たのは武田好夫さん（６４）の木造一部２階建ての住宅で、火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、全焼しました。

また、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。

この家には武田さんが１人で住んでいて、現在、武田さんと連絡が取れないということです。

警察などが遺体の身元の確認を進めるほか、出火原因などを詳しく調べています。