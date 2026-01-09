ケンメリ顔のプロボックス!?

アルパインニューズは、2026年1月9日に開催された東京オートサロン2026にて、「Cal’s Motor（キャルズモーター）」の新たなカスタムコンセプトカー「マリナコンセプト」を初公開しました。

Cal’s Motor（キャルズモーター）は、1970年代のアメリカ西海岸で流行した“キャルルック”をテーマに掲げ、レトロで自由なカスタムスタイルを提案するブランドです。

【画像】超カッコいい！ これが“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」です！ 画像で見る！（50枚）

Cal’s Motorでは、ワンボックスやミニバン、軽自動車など、さまざまな車種をベースにしたキャルルックカーをラインナップしています。

そんなCal’s Motorから登場した新たなカスタムコンセプトカー「マリナコンセプト」です。

マリナコンセプトのベースとなるのは、トヨタの商用バン「プロボックス」。そのボディサイズは、全長4245mm×全幅1690mm×全高1525mm、ホイールベース2550mmと扱いやすいサイズ感で、乗車定員は2人（5人）です。

パワートレインは1.5リッターガソリン、1.5リッターハイブリッドの2種類。最高出力はガソリン車で109PS、燃費はWLTCモードでハイブリッド車が24.2km／Lと高効率です。

そんなプロボックスをマリナコンセプトでは、旧車スタイルにカスタマイズ。商用車の雰囲気を感じさせません。

フロントフェイスでは、丸目四灯のヘッドライトと大きなメッキバンパーが採用され、ケンメリの愛称で親しまれた日産「スカイライン」（4代目・C110型）などをほうふつとさせる昭和テイストの懐かしいデザインに。リアにはウッドパネルもあしらわれ、レトロな雰囲気を高めています。

インテリアも、インパネにウッドパネルが採用されるほか、ボタン止めのシートに置き換えられており、上質な仕上がりとなっています。

同車については、市販化など今後の展開については語られておりません。続報を待ちましょう。