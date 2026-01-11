この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「【保護者必見】先生が苦手な先生の特徴〜現役教師の本音を聞き出してみた〜」と題した動画を公開。現役教師たちを交え、視聴者からの質問に答える企画で、「陽キャより陰キャの方が好き」「熱血の体育教師は苦手」など、教育現場のリアルな本音が飛び出した。



動画では「教師になって後悔していることは？」という質問が寄せられた。地理芸人のトフィー先生は、教師1年目に教室変更の連絡を「〇〇教室に移動したくなりますように」とユーモアを交えて黒板に書いたところ、別の先生から呼び出され「めちゃくちゃキレられた」というエピソードを披露。「こんなおふざけも許されない世界に来てしまった」と、当時の心境を振り返った。



また、「陰キャより陽キャの方が好きですか？」というストレートな質問に対しては、教師間で意見が分かれた。数学の森T先生が「陽キャは情に厚いタイプが多い」と好意的な意見を述べた一方、すぎやま氏は「陽キャは調子に乗ってるじゃないですか」「僕、陰キャの方が好きです」と断言。小学校の先生が安易に陽キャを学級委員にしがちであると問題提起し、その評価が中学校での指導に影響することへの懸念を示した。



さらに「苦手な先生は？」というテーマでは、すぎやま氏が「熱血の体育の先生」と回答。「ノリで全てを済まそうとしている」とその理由を語り、他の出演者からも「生徒の前で他の教員を怒る教師」や「古い価値観を押し付ける再任用の先生」など、具体的な教師像が次々と挙げられた。動画ではこのほか、効果的な勉強法などについても語られている。