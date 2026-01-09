この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ボッタクリ葬儀屋の話！葬儀代が高い！」と題した動画を公開した。高騰する葬儀費用に切り込み、「結構多くの葬儀社がボッタクリなんですよ」と業界の体質を厳しく批判した。



動画で竹田氏は、多くの葬儀社が不当に高い料金を請求していると指摘。自身の経験として、数年前に身内が亡くなった際の出来事を語った。約10人だけの小規模な葬儀を希望し、「華美なものはいらないと、ミニマムでいいです」と明確に伝えたにもかかわらず、葬儀社から提示された見積もりは600万円だったという。これに対し竹田氏は、「バカ野郎って話聞いてたかと。なんかもう喧嘩になりそうになって」と当時の怒りを露わにした。自ら交渉に乗り出し、見積もりから不要な項目を次々と外していった結果、大幅に費用を削減できたと明かした。竹田氏は、多くの人が葬儀に不慣れなことや、同調圧力から高額な請求を受け入れてしまいがちであると、その構造的な問題点を解説した。



最後に竹田氏は、葬儀の目的は「いかに綺麗な祭壇を作るかじゃない」とし、故人との心温まる別れが最も重要であると強調する。安価でも心のこもった葬儀は可能であり、「手作りのお葬式でもいいんですよ」と提言。利用者の知識不足につけ込む業者も多いため、提案された内容を鵜呑みにせず、良心的な葬儀社を吟味する必要があると視聴者に呼びかけた。