レジンを使って「ドロップシール」を作ってみた！ 梱包にこだわって売り物みたいなオリジナルぷっくりシールが完成

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『レジンでドロップシールを作るよ』という隣弟レオンさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

シールが流行ってるみたいなんでレジンを使ってオリジナルのドロップシールを作ったよ ※素手で作業してるけど、完全自己責任です。レジンを使うときはビニテしたほうが良いよ※

子どもから大人まで大流行のシール。特に立体的なものが人気です。ご自身もシールやステッカーが好きだという投稿者の隣弟レオンさんは、UVレジンとラベルシールを使ってオリジナルのぷっくりシール作りに挑戦します。

まずは台紙にイラストを印刷しました。

次は台紙にフィルムを貼り付けていきます。気泡ができにくいものを選んだとのこと。

すごく綺麗に貼れました。全然気泡が入っていません。

このままでは一枚の板状なので、ほんの少しだけ余白を残してダイカット。

せっかくなので売っているもののように剥離紙に貼り付け。シールをバランスよく並べます。

準備ができたところでレジンを盛ります。ネオレジンという粘度の高いものを選びました。流し込んで硬化するための型であるモールドが無くても盛れるのだそうです。

シールに合わせて丁寧にレジンを盛ったら、UVライトで硬化します。

※ここで隣弟レオンさんは素手で作業していますが、レジンを扱う際は手袋の着用が必須ですのでくれぐれもご注意ください。

ちゃんとぷっくりしていますね。

なんと隣弟レオンさんは梱包のアイテムも用意。せっかくなのでグッズっぽくしたいとか。

ホッチキスで止めて……

オリジナルぷっくりシールが完成！ 包装にもこだわったので本当に売り物みたいな仕上がりです。隣弟レオンさんはもったいなくて使えないので、貼らずに飾っておく派とのこと。こだわりも納得です。

モールドなしでちゃんとぷっくりしている可愛いシール。ちょっと反ったのは先にレジンを盛ったら防げそうとのこと。もっとぷっくりさせたい場合はレジンを盛るだけで厚みが出せるそうです。オリジナルグッズのように仕上がったぷっくりシールの詳細に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。

視聴者のコメント