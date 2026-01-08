アーセナルに所属するFWイーサン・ヌワネリは今冬の去就が注目されているが、残留を希望しているようだ。英『The Independent』が報じている。



現在18歳のヌワネリはアーセナルの未来を担う逸材として注目を集めており、昨シーズンはリーグ戦26試合で4ゴール2アシストを記録。公式戦全体でも37試合で9ゴール2アシストと限られた出場時間の中でインパクトを残した。





しかし、スター選手が揃う今のアーセナルで安定した出場時間を確保するのは簡単ではなく、今シーズンはここまでリーグ戦では6試合しか出場できておらず、プレイタイムも165分とヌワネリはなかなかピッチに立てない時間を過ごしている。そんな同選手に注目しているのがボーンマスだ。マンチェスター・シティへの移籍が迫るアントワーヌ・セメンヨの代役としてボーンマスはヌワネリを熱望しており、今冬レンタル移籍での獲得を目指している。まだ若いヌワネリにとって、出場機会を確保するために武者修行に行くのは一つの手だが、同メディアによると、今冬の移籍の実現は厳しい模様。ヌワネリ自身は「特にアーセナルが優勝した場合、真剣なタイトル争いの中でより多くのことを学べると考えている」ようだ。ボーンマスとしては後半戦に向けてセメンヨの代役確保は必須となるが、誰の獲得に動くか、注目だ。