ブライトン三笘薫のスーパーゴール、ピッチレベル撮影の動画が公開された

イングランド1部プレミアリーグ、ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、現地時間1月7日に行われたプレミアリーグ第21節マンチェスター・シティ戦（1-1）で負傷から復帰後の初ゴールを決めた。

三笘の個の力が発揮されたゴールシーンをゴール裏のピッチレベルで撮影した動画をU-NEXTの公式Xが公開した。

2位のマンチェスター・シティとの試合に左サイドハーフで先発出場した三笘は、1点ビハインドの後半15分にゴールを決める。ペナルティーエリア外の左寄りの位置でボールを受けた三笘は、右足のアウトサイドでボールを運び、DFが寄せきる前に右足を振り切った。ボールはゴール右隅に決まって、試合を振り出しに戻すことに成功した。

今シーズンも負傷に苦しめられている三笘だが、昨年9月13日の第4節ボーンマス戦（1-2）以来となる今シーズン2点目を決めた。負傷からの順調な回復ぶりを感じさせるゴールには、多くのファンが喜んだ。ゴールを決めた三笘は熱狂するファンに向かって左手を挙げてガッツポーズをして、チームメイト達とタッチをしながら、すぐにプレーを再開しようとセンターサークルの向こうへ戻っていく様子が映されていた。

SNSでは「すごい映像」「シティ相手にお見事」「三笘さんは絶対代表に必要だよ。スーペルゴラッソ」「三笘えぐすぎありがとう」「どゴラッソ」「W杯頼むよ」「素晴らしい」「カットイン相手DFの股下を通して美しい値千金同点弾」「早朝からテンション上がってしまった」「三苫よくやったああぁぁぁあああああ」「さすが！三笘はやっぱり三笘だった」と、あらためて実力を見せつけたアタッカーへの称賛があふれた。（FOOTBALL ZONE編集部）