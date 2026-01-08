ニデック永守氏は何を見誤ったのか？不適切会計問題の「真因」…外国人投資家が逃げ出したワケ

企業文化以上に深刻な、不適切な会計処理の「真因」

前編記事〈ニデック不適切会計で辞任の永守氏…“容赦のない詰め”という「罪」、見落とされがちな「功」〉では2025年12月19日付で発表されたNIDEC（ニデック）の永守重信氏の「容赦のない詰め」という罪、2兆円を超える巨大企業で時価総額の成長を実現してみせた経営手腕の「功」について述べた。

では、その永守氏の経営手腕の根本にあるものは何だったのか。論者によってそれは多様ではあるだろうが、筆者は当社の2024年版の統合報告書に当社の競争優位として記された「シェアNo.1への拘り」にこそ、その根本を求めたい。それはHDD用モータでの成功体験から来ているものだが、このように説明されている。

「製品の需要発生前に先行投資を実施し、需要発生時に一気に市場内シェアを獲得。その後もコストダウンで先行して競合を寄せ付けず競争優位を獲得する戦略」だと。NIDECの成功を考える際、苛酷な企業文化以上にこの戦略について理解、そして評価すべきだ。

ただ、この戦略の要諦は、先見性をもって新しい製品の市場を予見できるかどうか、になる。その見通しが妥当であれば、この戦略はHDD用モータがそうだったように多大な果実を実らせるし、見通しが外れれば逆にそれが躓きの石になる。NIDECにおいての躓きの石は脱炭素の時代、EVの発展を予期した車載事業、なかんずくEVトラクションモータ事業への踏み込みであった筈だ。

「回るもの、動くもの」をコアに業態を拡大させてきたNIDEC(そうした整理もまた永守氏の優秀さを語るが)は、現状5つの事業領域にその翼を広げてはいるが、永守氏が近年、最も期待し、注力していた車載事業において停滞、また衰退・縮小を経験したことが、成長期であれば逆にそれが更なる発展への契機となった「目標必達への詰め」が、他の部門にも皺寄せが来ることで、全体への過度なプレッシャーとなっていったことは想像に難くない。

EV市場を、いやもしかしたら中国という異質な市場を、見誤った、それが今回の不適切な会計処理の、企業文化以上に見逃せない原因だったのではないか。

EVトラクションモータ事業と株主構成推移の「変調」

図3は、2025年11月14日付の2026年3月期第1四半期業績速報値説明会資料（訂正版）から車載事業の四半期別業績推移になるが、売上高はトータルそれなりに数字が積まれている一方、右側のグラフに明確なようにEVトラクションモータ事業が間歇的に大きな赤字を計上していることが分かる。また、そもそも全体の中で最初から当該事業の数字を引いた車載オーガニック事業という括りをしていること自体、EVトラクションモータ事業の苦戦を物語っている。

このような変調を敏感に嗅ぎ取るのは優秀な投資家に他ならない。図4は2018年からのNIDECの株主構成の推移になるが、足元、外国人投資家がその比率を落とし、個人投資家がその受け皿となり株主数が増加しているのが分かる。

株式市場を重視する意味は、経営戦略においても冷静な観察者として、牽制者として彼らが機能することにある。その意味でも、永守氏がサラリーマン経営者ではなくオーナー経営者として鋭敏に市場の機能を理解し、彼らに適正に評価される経営を目指していたことは忘れるべきではない。もちろん、それは頑なではなく聴く耳を持って彼らと対話し、是正すべきは是正し、説得すべきは説得する、という姿勢に基づかなくては意味がない。例えば株主構成の変化について永守氏は何を感じとっていただろうか。

資本市場と「本当の対話」ができるか？

もう遠い昔、平成の話になるが、日本電産の決算説明会の風景が蘇る。そこでは永守氏が質疑応答の場で、腕の良い熟練の講談師のような、落語家の高座のような雰囲気を纏わせ、おそらくは取材などを通じ懇意であっただろうアナリスト達と丁々発止のやりとりをされていたものだ。ただ、遠い記憶のなかでもそれはどちらかと言えば、永守氏がアナリストを教え諭す、嗜める、というトーンが強かった印象がある。

平成の初期、中期、多くの日本企業は投資家への説明会の意義を深く認識はしていないかった。その時期に、先駆けて説明会やアナリストとの対応を重視し、株価を意識した経営を行った永守氏は評価すべきだ。そして、現代において資本市場との対話は更に求められている。そこは忘れるべきではない。ただ、教え諭す、嗜める、という感じではなく、謙虚に彼らの声に耳を傾けなければ、それは対話ではない、意味がない。

さて、NIDECは2023年に創業50周年を迎え、2024年4月に代表取締役となった岸田氏を中心に「第2の創業期」を掲げていた矢先、今回の問題に対処することになった。11月14日の説明会などで、氏は「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」に「必ず正しくやる」文化を足していく、築いていく、という趣旨の発言をされた。

永守氏は常勤を外れ、或る時代は明確に終わりを告げたが、永守氏の功罪の功の部分は引き継いでもらいたい、そう強く願う。また、株価を重視する、だけではなく、株価を通じた投資家との対話を、更に一歩踏み込んだ市場との共生を、強く願う。

